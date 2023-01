Famille morte de froid au Manitoba : 1 an après le drame, un policier demeure sous le choc

C'est la pire scène que j'ai vu dans mes treize ans et demi de service. C'est toute une famille. Ça va être dur pour n'importe qui serait sur la scène, mais on a un travail à faire , lance-t-il, le trémolo dans la voix.

Le 19 janvier 2022, en matinée, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a découvert les corps de Dharmik Patel, 3 ans, de sa sœur, Vihangi Patel, 11 ans, et de leurs parents, Vaishali Patel, 37 ans, et Jagdish Patel, 39 ans, dans un champ juste à une dizaine de mètres de la frontière canado-américaine.

Les conditions de recherche étaient difficiles, avec du froid extrême, une tempête de neige et une visibilité réduite, témoigne M. Demers.

En regardant le reportage de l'émission d'enquête de CBC The Fifth Estate, qui retraçait le périple des Patel au Canada, le policier a vécu à nouveau un traumatisme.

Je me souviens encore de la petite couverture du petit enfant. Il était couvert avec. Ce n’est pas quelque chose quand on était sur la scène qui m'a touché, mais c'est la première affaire que j'ai vue à la télévision. C'est triste [...]Aussitôt qu'il y a des enfants, c'est toujours plus dur , dénote le caporal Demers.

Le caporal à la GRC Pierre Demers a été parmi les policiers qui ont fait la découverte des corps de la famille indienne de migrants morte de froid près d'Emerson, au Manitoba, l'an dernier. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

« On essaie d'oublier. On fait face à plusieurs situations tous les jours, toutes les années. C'est quelque chose que tu n'oublies pas, mais on essaie le mieux que ça ne nous touche pas trop trop. » — Une citation de Pierre Demers, caporal à la GRC.

Des policiers sensibilisés à prendre soin de leur santé mentale

Policière pendant 29 ans au Service de police de la Ville de Montréal et conférencière pour sensibiliser au choc post-traumatique chez les intervenants d'urgence, Martine Laurier se réjouit de voir que maintenant des programmes pour prendre soin de la santé mentale des premiers répondants existent.

Heureusement, on parle de plus en plus des chocs post-traumatiques à la suite d'événements aussi bouleversants. On fait beaucoup de rétroaction dans diverses organisations, mais c'est mis en place par chacune des organisations. [...] Je peux vous dire que moi aussi, j'en ai des images marquantes dans ma tête. Et puis ça reste le restant de nos jours , a-t-elle dit en entrevue à l’émission Le 6 à 9, jeudi.

À écouter aussi : Entrevue avec Martine Laurier au micro de Patricia Bitu Tshikudi

Selon Statistique Canada, 4500 personnes meurent chaque année par suicide et 200 personnes tentent quotidiennement de mettre fin à leu jour. Plusieurs des victimes sont des travailleurs d'urgence, rappelle Mme Laurier.

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez pensez au suicide, appelez Parlons suicide Canada  (Nouvelle fenêtre) au 1-833-456-4566, 24 heures sur 24.

Elle souligne que des lignes d'écoute existent, les policiers ont des programmes d'aide à l'intérieur de leur organisation. Il est important d'accompagner ces gens jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'aide nécessaire.

On est là pour sauver les autres, on n'est pas là pour se sauver soi-même et c'est ça qu'il faut faire tomber, cette image-là, avant de devenir intervenant d'urgence. On est un être humain avec des émotions. On n'est pas plus fort que les autres, mais on met une carapace. Les policiers mettent une veste par balle parce qu'on a un job à faire, mais quand on souffre, il faut l'enlever cette protection-là.

Toutefois, il faudrait davantage de formations pour aider à reconnaître les signes avant-coureurs des chocs post-traumatiques

Avec les informations de Jérémie Bergeron et de Patricia Bitu Tshikudi