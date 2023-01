Légère augmentation du niveau de littératie des Nord-Côtiers

Les MRC de la Haute-Côte-Nord, de la Minganie et du Golfe-du-Saint-Laurent dépassent le cap de 60 %, alors que la moyenne provinciale est de 51,6 %.

L'étude souligne que plus de 30 % des répondants des MRC de la Minganie, du Golfe-du-St-Laurent et de la Haute-Côte-Nord n'ont pas, au minimum, de diplôme d’études secondaires.

Indice de littératie sous le niveau 3 Indice de littératie sous le niveau 3 MRC de la Côte-Nord 2021 Minganie–Golfe-du-Saint-Laurent 62,4 % Haute-Côte-Nord 61,2 % Sept-Rivières – Caniapiscau 58,0 % Manicouagan 57,4 % Moyenne de la Côte-Nord 58,7 %

Plusieurs facteurs influencent les résultats, comme la scolarité, le tissu économique, la démographie, etc. Le président de la Fondation pour l’alphabétisation, André Huberdeau, explique que la pénurie de main-d'œuvre a un effet sur la scolarisation et indirectement sur la littératie.

La pénurie de main-d'œuvre fait en sorte que les jeunes, entre autres, vont avoir tendance à aller travailler plus rapidement sans compléter l’accès à leur diplôme, spécialement pour le secondaire 5. Et ça, c’est prouvé que si vous n’avez pas au minimum un secondaire 5, ce sont des problèmes dans l’avenir , soutient André Huberdeau.

« Je pense qu’il est temps qu’on prenne conscience qu’il y a une problématique très forte liée à l’alphabétisation. » — Une citation de André Huberdeau, président de la Fondation pour l’alphabétisation

Dans les causes potentielles dressées dans le rapport, on compte aussi le vieillissement de la population qui limite la croissance du profil scolaire.

C’est sûr que les gens qui ont de 80 à 90 ans n’avaient pas un niveau d’éducation aussi élevé et performant qu’aujourd’hui. [...] Naturellement, quand on voit arriver de nouvelles cohortes de gens qui ont accès à une meilleure scolarisation, ça donne une légère augmentation , explique André Huberdeau.

Des solutions pour s’améliorer

Encourager les études collégiales et améliorer le niveau de littératie des élèves dans les écoles de métiers et des centres de formation professionnelle sont deux pistes de solutions avancées par la Fondation pour l’alphabétisation afin d’améliorer le niveau de littératie.

André Huberdeau croit que la Côte-Nord tirerait également profit de la mise en place de formations continues en milieu de travail. Si on donne des conditions facilitantes pour des employés, dans une usine par exemple, pour de l’accès à des formations continues, on va améliorer rapidement et concrètement nos performances , croit le président de la fondation.

Jamais trop tard pour apprendre à lire, à écrire et à compter

La directrice de l’organisme Plaisir de lire, basé à Forestville, Isabelle Caron, est d'avis qu’il faut encourager les jeunes à poursuivre leurs études. Elle espère avant tout que les personnes dans le besoin iront chercher de l’aide dans les différents organismes d’alphabétisation de la région.

« On a de beaux cas qui ne finiront pas à l’université, mais ça fait tout un changement au niveau de leur quotidien et de leur autonomie. » — Une citation de Isabelle Caron, directrice de l’organisme Plaisir de lire