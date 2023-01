Championnat albertain de curling féminin : la porte est ouverte.

Pendant de nombreuses années, plusieurs des meilleures équipes au pays étaient albertaines. Ce n’est plus vraiment le cas.

On voit donc de nouvelles équipes prendre part au tournoi et c’est maintenant possible de voir une équipe moins connue le remporter.

Huit équipes se sont qualifiées pour le championnat provincial, dont trois pour la première fois.

Ces trois équipes sont celles de Lisa Parent, de Calgary, de Gracelyn Richards, qui vient de la Colombie-Britannique, mais qui étudie à l’Université de l’Alberta et de Kellie Stiksma de Sherwood Park.

La capitaine Selena Sturmay d’Edmonton en est à une deuxième participation alors que c’est une troisième présence pour Kayla Skrlik de Calgary.

Les trois autres équipes sont un peu plus expérimentées, mais seulement une d’entre elles a déjà remporté le championnat.

Casey Scheidegger de Lethbridge participe au tournoi provincial depuis 2011 et en est à sa 12e participation. Elle a remporté le tournoi en 2018.

Jessie Hunkin (autrefois connue sous le nom de Jessica Kaufman) fait un retour au tournoi provincial albertain. Elle y a pris part sept fois entre 2011 à 2018. De 2019 à 2022, elle a plutôt participé au championnat provincial de la Saskatchewan.

Elle a joué à deux reprises au Tournoi des cœurs, à la suite de victoires remportées en Saskatchewan alors qu’elle était la deuxième pierre de l’équipe de Robyn Silvernagle.

Kelsey Rocque est quant à elle une jeune vétérane. Même si elle n’est âgée que de 28 ans, elle participe au tournoi pour une sixième fois. Elle ne l’a jamais remporté, mais a participé deux fois à la finale.

Une victoire possible

En vertu de sa sixième position au classement canadien, l’équipe de Casey Scheidegger est la favorite pour remporter le tournoi. Elle est la seule à se retrouver parmi les 10 meilleures équipes au pays.

À sa première participation au championnat provincial en 2011, la capitaine de Lethbridge a dû affronter quatre équipes qui se retrouvaient au sein du Top 10. Shanon Kleibrink (3e), Heather Nedohin (4e), Cheryl Bernard (8e) et Jessie Hunkin (10e) faisaient partie des meilleures équipes du pays.

Casey Scheidegger et son équipe occupent le sixième rang au pays. Photo : Radio-Canada

Trois autres équipes, celles de Désirée Owen, de Val Sweeting et de Heather Rankin, se retrouvaient parmi les 20 meilleures.

Bien souvent les équipes les mieux classées au pays sont celles qui jouent au curling à temps plein ou presque. Il est difficile pour une équipe composée de joueuses qui ont un emploi à temps plein d’espérer les battre.

Cette année, les équipes albertaines les mieux classées se retrouvent plus loin au classement canadien. Outre Scheidegger, on retrouve Jesse Hunkin au 12e rang, Serena Gray-White (qui ne participe pas au championnat provincial) au 13e, Kayla Skrlik au 15e, Selena Sturmay au 22e et Kelsey Rocque au 25e.

Comme il y a moins d’équipes dominantes, il pourrait être plus facile pour une équipe moins bien classée de causer une surprise.

C’est ce qu’espère la capitaine de 23 ans Lisa Rivard. Consciente qu’elle doit faire face à des joueuses plus expérimentées, elle croit que son équipe joue suffisamment bien pour impressionner.

Lisa Parent aimerait que son équipe puisse créer une surprise lors du championnat provincial. Photo : Radio-Canada

Nous avons tenu notre bout à notre premier match contre Casey Scheidegger, nous n’avons joué qu’une seule mauvaise manche. Nous connaissons les bonnes équipes et nous savons que nous pouvons les battre.

Casey Scheidegger dit avoir un grand respect pour ses adversaires, même si leurs noms sont moins connus.

Consciente de son rôle de favorite dans le tournoi, elle ne prend pas la victoire pour acquise et considère que le tournoi albertain est un des trois plus difficiles à remporter au pays.

Nous sommes derrière le Manitoba, où jouent trois des meilleures équipes au pays. L’Ontario est puissante aussi, ensuite c’est l’Alberta.

Tableau classement Canadien

Classement canadien (en date du 19 janvier 2023) Classement canadien (en date du 19 janvier 2023) Équipe Province Total 1- Kerri Einarson Manitoba 284,750 2- Rachel Homan Ontario 270,750 3- Jennifer Jones Manitoba 206,000 4- Kaitlyn Lawes Manitoba 183,250 5- Clancy Grandy Colombie-Britannique 166,625 6- Casey Scheidegger Alberta 159,000 7- Abby Ackland Manitoba 146,750 8- Isabelle Ladouceur Ontario 132,438 9- Christina Black Nouvelle-Écosse 108,500 10- Penny Barker Saskatchewan 98,250

Un bel avenir pour le curling albertain

Heather Nedohin, qui fait un retour au curling compétitif le temps d’un tournoi, voit l’avenir d’un bon œil. Celle qui dirige le Club de curling de Sherwood Park remplace au sein de l’équipe de Selena Sturmay, car deux joueuses de la formation représentent le Canada aux Jeux mondiaux universitaires.

Heather Nedohin fait un retour au curling compétitif, le temps d'un tournoi. Photo : Radio-Canada

Elle suit les performances de sa fille qui évolue au sein des moins de 20 ans, et qui représentera l’Alberta aux Jeux du Canada.

Le calibre de jeu est très élevé et plusieurs équipes sont à surveiller, car elles ont le talent pour connaître beaucoup de succès.

Elle croit qu’il faudra s’habituer à voir de nouveaux noms, chaque année, au championnat provincial et que le niveau de jeu augmentera avec les années.

Que sont-elles devenues?

Plusieurs joueuses ont marqué la scène du curling en Alberta au cours des dernières années. Certaines d’entre elles ont pris leur retraite alors que d’autres ont choisi de jouer dans d’autres provinces.

Laura Walker (Crocker), championne en 2020 et en 2022, représentante de l’Alberta au Tournoi des cœurs aussi en 2021, se concentre maintenant sur le curling en double mixte.

Chelsea Carey, championne en 2016 et en 2019, joue maintenant au Manitoba, sa province d’origine.

Shanon Kleibrink, championne en 1993, en 2004, en 2008, en 2011 et en 2017 a annoncé sa retraite à l’issue de la saison 2017-2018.

Val Sweeting, championne en 2010, en 2014 et en 2016, est vice-capitaine de l’équipe de Kerri Einarson, qui joue au Manitoba.

Cheryl Bernard, championne en 1992, 2007 et 2009, a pris sa retraite en 2014.