Le maire Sutcliffe aimerait rouvrir la rue Wellington à Ottawa

Le conseil municipal d'Ottawa et le maire Mark Sutcliffe envisagent de rouvrir la rue Wellington à l’encontre de l’avis du gouvernement fédéral. L’artère qui longe la colline du Parlement a été fermée il y a près d’un an, après les manifestations anti-mesures sanitaires qui ont paralysé le centre-ville de la capitale.

À moins qu’il n’y ait une très bonne raison de garder [la rue Wellington] fermée à court terme, nous devrions penser à la rouvrir , a confié le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, à CBC. Je n’aime pas de quoi ça a l’air en ce moment - c’est un rappel du convoi.

En février l'année dernière, le conseil municipal d’Ottawa avait adopté une motion pour fermer l’artère entre les rues Bank et Elgin, afin d’empêcher d’autres manifestants de bloquer le centre-ville.

Plusieurs députés fédéraux aimeraient que cette fermeture demeure permanente afin d’étendre la Cité parlementaire, et faire en sorte que la sécurité sur la rue Wellington relève du fédéral.

Si nous devons empêcher les voitures de circuler, ce devrait être parce que nous avons un plan plus important pour la rue Wellington, et non pas parce qu’il y a eu un convoi pendant trois semaines en février 2022 , croit le maire Sutcliffe.

Ce dernier affirme cependant que sa décision n’est pas finale, et se dit prêt à écouter ce que les résidents du secteur ont à dire. Il aimerait toutefois que les blocs de béton qui empêchent la circulation des véhicules soient retirés.

Le maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Discussions à long terme

Mark Sutcliffe se dit enclin à collaborer avec le gouvernement fédéral pour déterminer ce qu’il adviendra de la rue Wellington dans un avenir plus lointain, mais aucune décision n’est attendue avant au moins un an. Entre-temps, le maire d’Ottawa considère qu’il est possible de rouvrir l'artère aux voitures.

Le député fédéral de la circonscription d’Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, n'est pas de cet avis.

Il serait prématuré à ce stade d'envisager une réouverture, même temporaire, alors que des conversations soutenues ont lieu entre le gouvernement fédéral et la ville d'Ottawa , croit-il.

Ce dernier admet que la rue Wellington paraît abandonnée , mais il suggère d’y installer temporairement des éléments de molibier urbain, comme des drapeaux, des bancs et des lampadaires, qui pourraient rendre la rue plus invitante. Il propose également d’organiser davantage d’événements comme le tournoi de hockey de rue qui a eu lieu l’été dernier.

Je ne pense pas que la circulation des voitures et des bus [sur Wellington] améliore l'aspect de la rue , affirme M. Naqvi.

La présidente du Conseil du Trésor et députée d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier, abonde dans le même sens.

L’important, je pense qu'on est tous d'accord, c'est la sécurité des gens sur la rue Wellington , a-t-elle affirmé jeudi matin, en marge de l’annonce du financement de 350 autobus électriques.

On sait qu'on peut aussi probablement trouver des façons de rendre [la rue Wellington] encore plus belle , ajoute-t-elle.

Le conseil municipal d'Ottawa a adopté une motion en février 2022 pour restreindre la circulation sur la rue Wellington pendant un an (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Réunion du Comité des transports

Le comité des transports de la Ville d’Ottawa doit se pencher sur la réouverture de la rue Wellington, jeudi prochain.

Plusieurs des membres déplorent l’apparence actuelle de la rue Wellington. C’est le cas du conseiller municipal du quartier Beacon Hill–Cyrville, Tim Tierney.

C’est laid et ça ne représente pas la capitale du Canada , déplore-t-il. Nous avons une toile de fond magnifique, et je pense que beaucoup de gens veulent y avoir accès à nouveau , ajoute-t-il.

Cependant, le comité ne dispose d’aucun rapport de la Ville pour justifier la réouverture de la rue Wellington. Le directeur de la circulation, Phil Landry, a envoyé une note de service de six pages aux élus, dans laquelle il ne formule pas de recommandations formelles.

Ce dernier rapporte que la fermeture de la voie a accentué la congestion sur les rues avoisinantes, notamment sur les rues Slater et Queen. Il affirme toutefois que cela n’a pas eu un impact négatif significatif sur le réseau routier.

M. Landry rappelle également que le fédéral a demandé à la firme Parsons d’étudier les conséquences de la fermeture permanente de la rue Wellington. Les conclusions seront rendues à la fin de 2023 ou au début de 2024.

Avec les informations de CBC.