Un nouveau portrait de l’itinérance à Gatineau

Gatineau souhaite avoir un portrait plus précis de l'itinérance sur son territoire.

Alors que le centre intégré de la santé et des services sociaux ( CISSS ) de l'Outaouais est à compléter le dénombrement de la population itinérante, la ville tentera de mieux comprendre qui sont ces personnes qui se retrouvent à la rue, et où elles se trouvent.

Le dernier portrait réalisé dans la région remonte à 2018, indique le conseiller municipal de Limbour et président de la Commission Gatineau Ville en santé, Louis Sabourin.

« Mieux on va connaitre ce portrait de l'itinérance, mieux on va pouvoir donner les services à la population itinérante » — Une citation de Louis Sabourin, président de la Commission Gatineau Ville en santé

Louis Sabourin, conseiller municipal pour le district de Limbour et président de la Commission Gatineau Ville en santé (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La Ville aura également recours à une consultante pour mener à bien le projet. Les comités sur l'itinérance mis sur pied par les tables de développement social de chacun des secteurs de la Ville seront aussi appelés à collaborer.

Louis Sabourin déclare qu’il est important de bien outiller ces tables de développement social. On a quand même de l'expérience dans le centre-ville de Hull. Il insiste sur l’importance de ces bonnes pratiques un peu partout sur le territoire de la municipalité. On doit aussi bien connaître les spécificités et les besoins de chaque secteur.

L'élaboration de ce nouveau portrait devrait s'amorcer au printemps. Le président de la Commission Gatineau Ville en santé espère qu'il commencera à se préciser d'ici la fin de l'année.