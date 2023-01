Rencontre sur l’aluminium : Julie Dufour surprise de la demande des bloquistes

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, dit ne pas comprendre la sortie des députés bloquistes qui réclament une rencontre entre les élus de la région et les syndicats pour discuter des enjeux liés à l'industrie de l'aluminium, mercredi dernier.

Elle soutient qu’elle a déjà ordonné la reprise des travaux de la Table de concertation régionale sur l'aluminium, qui n'a pas eu de rencontre depuis qu'elle est en poste.

J’ai été extrêmement surprise [mercredi] de la sortie du député M. Simard. M. Kevin Armstrong a été délégué par résolution pour s’assurer de toute la table qui avait été mise sur l’aluminium à l’époque. Il y a des rencontres qui étaient planifiées et prévues par M. Armstrong , a-t-elle expliqué.

Elle ajoute que des circonstances personnelles de certains membres autour de la table ont empêché la tenue d’une rencontre.

Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard interpelle les acteurs régionaux pour discuter de l'avenir de l'aluminium dans la région. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

[...] Je me suis entretenue avec M. Armstrong, je pense qu’il a fait la tournée et il essaye de trouver une date qui convient à tout le monde pour se réunir. Ville de Saguenay a toujours été au rendez-vous dans cette table-là , a-t-elle martelé.

Les caquistes vont analyser

Le caquiste Yannick Gagnon a aussi réagi à la sortie conjointe des bloquistes Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard.

Le député provincial de Jonquière a indiqué qu'il a eu vent de la demande formulée conjointement par MM. Brunelle-Duceppe et Simard lors du point de presse de mercredi. Il a ajouté que les élus caquistes régionaux vont analyser rapidement cette requête.

Dès lundi matin, on sera en rencontre et je peux assurer qu’il est au sujet à l’ordre du jour. D’après moi. d’ici lundi ou en début de semaine prochaine on sera en mesure d’émettre notre position par rapport à la proposition qui a été faite par nos collègues au niveau du Bloc , a-t-il expliqué.

Par le passé, les élus caquistes de la région se sont abstenus de se présenter aux rencontres de la Table de concertation régionale sur l'aluminium.

Pas de rencontre depuis 2021

Rappelons que la Table de concertation sur l’aluminium a été créée à l'initiative de l’ancienne mairesse de Saguenay, Josée Néron, afin de maintenir les emplois en région, le développement de nouvelles filières et pour mieux informer le gouvernement des stratégies de la région.

Réunissant les premiers magistrats d’Alma, de Saguenay, des élus et des représentants syndicaux, la table a eu une quinzaine de rencontres depuis sa création en 2019. La dernière a eu lieu à l’été 2021.

La mairesse de Saguenay Julie Dufour a décidé de déléguer le conseiller municipal Kevin Armstrong plutôt que d’y siéger elle-même.

D'après les informations de Michel Gaudreau, Catherine Gignac et Julien B. Gauthier