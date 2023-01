Anisipi conclut sa première année avec un déficit de 320 000 $

La Ville d’Amos explique qu’il s’agissait d’une année de rodage et que l’achalandage touristique n’a pas été à la hauteur des attentes dans la MRC Abitibi. Après un mois d’activité, en août dernier, la Ville laissait déjà entendre que les débuts du parcours thématique sur l’eau étaient modestes. Globalement, le secteur a connu une moins bonne saison touristique qu’en 2021.

On n’avait pas d’idée sur l’achalandage qu’on aurait. On savait combien ça nous coûtait pour monter le projet et on a décidé de faire l’opération même si on n’avait pas une saison complète. C’était difficile de chiffrer ce qu’allait être le déficit d’exploitation. Là, je vous le dis en toute franchise, c’est 320 000 $ pour 2022 , mentionne le maire d'Amos, Sébastien D’Astous.

La Ville d’Amos anticipe aussi un déficit de 360 000 $ pour l’année 2023, notamment parce qu’elle souhaite investir davantage pour faire connaître le circuit à l’extérieur de la région.

Produit d’appel majeur

L’objectif de la Ville d’Amos demeure de faire d’Anisipi un produit d’appel touristique majeur, en misant sur le caractère unique des expériences immersives développées par Moment Factory au puits municipal, à la plage municipale, au Refuge Pageau et à Pikogan.

On ne s’attend pas à faire des profits avec des événements touristiques comme celui-là. Ça vient améliorer l’offre touristique, ça fait voyager les gens et ça fait parler d’Amos , avait reconnu le maire D’Astous en répondant aux questions d’un citoyen, lors d’une séance du conseil municipal, en octobre dernier.

Sébastien D'Astous, maire d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

M. D’Astous reconnaît toutefois qu’il reste beaucoup de travail à faire.

« Maintenant, c'est sûr qu’il faut améliorer la façon d’opérer en essayant de diminuer nos coûts et continuer de faire du marketing pour attirer les gens à venir voir les attraits. » — Une citation de Sébastien D'Astous

Des investissements de 5,5 millions $

Le maire d’Amos rappelle aussi que le projet Anisipi a généré des investissements de 5,5 millions de dollars dans certaines infrastructures, dont 3,5 M$ provenant de subventions fédérales et provinciales.