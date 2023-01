Et si l’inflation contribuait à réduire le gaspillage alimentaire?

Le plus récent rapport annuel sur les prix alimentaires au Canada indique une hausse de 10 % sur le panier d’épicerie moyen en 2022 . Une situation qui pourrait encourager les consommateurs à réduire le gaspillage alimentaire.

C'est du moins ce que semble observer la directrice générale du marketing de Flashfood, Kate Leadbeater. Cette application, en partenariat avec le groupe d’épiceries Loblaw, met sur le marché des aliments proches de leur date de péremption.

En Saskatchewan, on est maintenant à 20 000 utilisateurs à travers la province. Il y a eu une augmentation de 30 % dans la dernière année , note Mme Leadbeater.

Pour cette dernière, il s’agit là d’une opportunité pour réduire le gaspillage alimentaire en prenant des aliments qui sont encore consommables et en les connectant rapidement avec les consommateurs.

La date de péremption n'est qu’un symbole, ce n'est que de l'information. Ça ne veut pas dire que le produit n'est plus bon pour le lendemain , indique pour sa part le directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire et chercheur à l’Université Dalhousie, Sylvain Charlebois.

Face à l'inflation, ce dernier croit que les consommateurs pourraient être emmenés à revoir leur façon de consommer, limitant du même coup le gaspillage alimentaire.

On va être plus à l'affût de l'inventaire qu’on a à la maison. On ne va pas acheter des produits qu’on a déjà , explique-t-il. Les gens comprennent aussi que d'acheter en gros, ce n'est pas toujours payant.

Selon le rapport sur les prix alimentaires au Canada, copublié par l'Université Dalhousie, l’Université de Guelph, l’Université de la Colombie-Britannique et l’Université de la Saskatchewan, le prix des légumes a bondi de 12 % et les produits de boulangerie ont subi 15 % d’augmentation en 2022.

Les chercheurs prévoient également des hausses pour la première moitié de l'année 2023.

Une situation qui s'expliquerait notamment par l’invasion de l'Ukraine par la Russie, les perturbations géopolitiques qui touchent le coût des produits importés et les changements climatiques, explique Sylvain Charlebois.

Selon le Conseil national Zéro Déchet, le gaspillage alimentaire représente 49 milliards de dollars par an au Canada.

Avec les informations de Laurence Taschereau