14 M$ pour la réfection de la seule route vers la côte de l’océan Arctique

La route entre Inuvik et Tuktoyaktuk, aux Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), inaugurée en 2017, recevra 14 millions de dollars d’investissements des gouvernements territorial et fédéral.

Les travaux permettront de rehausser certaines sections plus basses entre les kilomètres 22 et 90 de façon à améliorer le drainage et installer des rampes de sécurité , peut-on lire dans un communiqué conjoint.

La route de Tuktoyaktuk est la première route toutes saisons construite dans l’Arctique canadien. L'infrastructure est particulièrement touchée par le dégel du pergélisol, le nord se réchauffant jusqu’à trois fois plus rapidement que le reste du pays.

Tuktoyaktuk se trouve dans le nord des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada

Plusieurs équipes scientifiques étudient l’impact du pergélisol sur l’état de cette route tout comme celui de la route Dempster, qui la relie au sud.

Le député fédéral des T.N.-O., Michael McLeod, a affirmé que les travaux d’entretien annoncés sont particulièrement importants, puisqu’ils permettront aux résidents de Tuktoyaktuk de continuer d’avoir accès aux services essentiels, aux produits, au tourisme et à des possibilités économiques permanentes .

Le gouvernement fédéral compte octroyer 10,5 millions de dollars, alors que 3,5 millions viendront du territoire.