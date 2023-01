Un détenu reçoit 200 000 $ en dommages et intérêts de Service correctionnel Canada

En décembre, la Cour fédérale a jugé que Ryan Ricardo Richards, condamné à la prison à vie pour meurtre au second degré en 2003, a subi de mauvais traitements de la part de Service correctionnel Canada.

Les événements jugés se sont produits en 2013 et 2014 alors qu’il purgeait sa peine au sein de trois établissements différents en Atlantique : le pénitencier de Dorchester et l'Établissement Atlantique situé à Renous au Nouveau-Brunswick, ainsi que celui de Springhill en Nouvelle-Écosse.

Le détenu a dénoncé un usage excessif de la force de la part des agents pénitentiaires, des transferts d’établissements injustifiés et une utilisation abusive des mesures d’isolement.

L'Établissement Atlantique, un pénitencier à sécurité maximale situé à Renous, au Nouveau-Brunswick Photo : Établissement Atlantique

En 2013, alors qu’il était incarcéré au pénitencier de Springhill en Nouvelle-Écosse, on le soupçonne d’être responsable de l’agression d’un autre détenu. Il est alors placé en isolement. À cause de cet incident, le détenu change de classification, passant de sécurité moyenne à sécurité maximale.

L’établissement de Springhill n’accueille pas de détenus de ce type. Ryan Ricardo Richards est alors transféré contre son gré à l’Établissement Atlantique, ce pénitencier situé à Renous au Nouveau-Brunswick.

L’année suivante, cette décision est jugée illégale. Il est reclassé en sécurité moyenne et doit donc quitter ce pénitencier et est transféré à celui de Dorchester.

Parmi les autres plaintes du détenu, on note le recours abusif à l’isolement quand il se trouvait au pénitencier de Springhill en 2013 et 2014.

Un jugement qui pourrait changer la donne, dit une avocate

Selon Me Cynthia Chénier, présidente de l’Association des avocats carcéralistes progressistes, il s’agit d’une importante victoire pour les détenus.

La décision de monsieur Richards, c’est un changement de cap à 180. Si effectivement cette décision-là peut faire jurisprudence, si elle n’est pas portée en appel par le service correctionnel, évidemment , dit l’avocate.

Me Cynthia Chénier, présidente de l’Association des avocats carcéralistes progressistes Photo : Radio-Canada

Elle explique qu’il est difficile pour un détenu d’obtenir des compensations significatives lorsque ses droits sont bafoués. Le fait que ce détenu a obtenu 200 000 $ est donc encourageant pour elle.

On espère effectivement que les tribunaux vont majorer à la hausse les dédommagements des détenus, qui encore aujourd’hui en 2023, ont leur droits qui sont brimés par le service correctionnel.

Selon elle, ce jugement peut inciter à respecter davantage les droits des détenus.

En fait, c’est ça l’objectif ! Ce n’est pas tant de dédommager des personnes incarcérées et de donner de l’argent à des délinquants. L’objectif c’est que le système s’améliore et qu’on mette en œuvre tout ce qu’il est possible de faire pour éviter que des situations comme ça se reproduisent , ajoute Me Cynthia Chénier.

D'après les informations d’Alix Villeneuve et de Margaux Tertre