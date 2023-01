New Richmond mise sur ses compteurs d’eau

Pour répondre aux objectifs de Québec en matière de consommation d’eau potable, New Richmond a adhéré en 2011 à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable.

Le but était de comprendre pourquoi la consommation d'eau potable moyenne était plus élevée qu'ailleurs au Québec pour ensuite tenter de la réduire.

À cet effet, la Municipalité a installé des compteurs d’eau dans quelques résidences et commerces et a mis en place des stratégies afin de détecter les fuites sur son système d’aqueduc. La Municipalité a aussi adopté une réglementation limitant l'arrosage et le remplissage des piscines.

À l’époque, la consommation des citoyens était de près de 800 litres par jour, par citoyen. Elle est maintenant d’environ 500 itres ce qui est plus bas que la consommation moyenne québécoise.

« On possède 10 % de l'eau de la planète, dont 3 % et de l'eau renouvelable. C'est beaucoup pour la superficie de territoire, mais ça ne veut pas dire qu'on doit la gaspiller. » — Une citation de Éric Dubé, maire de New Richmond

New Richmond se félicite de cette amélioration, mais veut maintenant faire encore mieux. Quand on se compare avec le Canada, souligne Éric Dubé, on est encore, au niveau du Québec à 126 litres de plus, par personne, par jour.

Une cinquantaine de compteurs ont été installés au cours des trois dernières années, la grande majorité dans les résidences et le reste dans les entreprises.

Toute nouvelle construction sur le territoire de New Richmond est désormais munie d'un compteur d'eau. C’est la Ville qui paie le compteur d’eau. L’installation s'effectue lors de l’installation de la plomberie dans une nouvelle résidence ou un nouveau bâtiment commercial.

Le maire Dubé explique que les compteurs servent à mesurer la consommation moyenne et non à contrôler la consommation. Ça permet, explique le maire, de voir où il y a des problèmes, comme une fuite dans le réseau, et de pouvoir investiguer.

New Richmond a aussi réparé une partie de son réseau d’aqueduc dans les dernières années.

Comme c’est le cas dans bien des municipalités du Québec, plusieurs canalisations de la ville ont plus de 50 ans. C'est pour ça que le ministère des Affaires municipales met beaucoup d'efforts sur la mise à niveau de nos réseaux d'aqueduc. La majorité de nos pertes sont là , commente Éric Dubé.

La municipalité espère compter une soixantaine de résidences avec un compteur d’eau d’ici 2025.