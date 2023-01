L’Université Laval en tête de liste à l’examen de l’Ordre des infirmières

Les étudiants de l'Université Laval ont en moyenne obtenu 60 % à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en septembre 2022, classant ainsi leur université en tête de liste parmi tous les établissements scolaires offrant le programme dans la province.

Le Cégep de Sainte-Foy et le Cégep Garneau font aussi bonne figure, arrivant au-dessus de l’Université de Montréal avec des notes moyennes de 57,4 % et 57,3 % respectivement.

Selon le doyen des sciences infirmières de l’Université Laval, Frédéric Douville, cette réussite est attribuable aux infrastructures technologiques qui étaient déjà présentes à l'université et qui ont facilité la formation à distance durant la pandémie.

On a diminué certaines heures de laboratoires, certains accès dans les stages, mais on n’a pas coupé de stage ni de cours au complet. Donc on a maintenu les compétences attendues chez nos étudiants pendant les années de pandémie , explique-t-il.

Frédéric Douville confie toutefois que la moyenne globale des étudiants à l’examen de l’Ordre a légèrement diminué par rapport à 2021.

Note moyenne par établissement de la grande région de Québec à l’examen de l'OIIQ en septembre 2022 Note moyenne par établissement de la grande région de Québec à l’examen de l'OIIQ en septembre 2022 Nom de l'établissement Moyenne (%) Université Laval 60 Cégep de Sainte-Foy 57,4 Cégep Garneau 57,3 Cégep de Lévis-Lauzon 57,1 Cégep de Limoilou 55,4

Dans des documents obtenus grâce à une demande d’accès à l’information, l’ OIIQ révèle que le Cégep de Saint-Laurent, à Montréal, affiche la pire moyenne avec 48,6 %.

Ces données font suite à l’examen de l’ OIIQ du 26 septembre dernier, qui a présenté un taux de réussite inhabituellement bas.

Dans son rapport préliminaire concernant l’examen, le commissaire à l’admission aux professions a affirmé mercredi que des candidats ont vraisemblablement subi un préjudice dans leur parcours d’insertion professionnelle .

Le commissaire ajoute avoir relevé des éléments préoccupants tant sur l’examen que sur la formation des personnes candidates .

Il recommande ainsi le report de la prochaine séance d’examen prévue en mars 2023 et de permettre aux candidats qui en sont à leur troisième échec d’obtenir une autre tentative.

Remise en question de l'examen

Maika Larochelle, étudiante de première année au baccalauréat en sciences infirmières à l’Université Laval, a réussi l’examen de l’Ordre en septembre dernier, mais elle a été très étonnée par certaines questions posées.

Je l’ai trouvé vraiment difficile. Je pensais que je ne le passerais pas. Il y avait des questions auxquelles on ne s’attendait pas et qui n'avaient pas rapport avec notre pratique. Il y a une question qu’on se rappelle tous: tu vois un patient faire un trafic d'amphétamines avec un autre patient. Qu'est-ce que tu fais? Dans la vraie vie, je demanderais à un superviseur d’intervenir , explique l’étudiante.

Une autre étudiante, Clara Lemieux, est du même avis. La formulation des questions pose problème. C’est à choix de réponses et on demande quelle est la meilleure intervention à faire dans telle situation. Peu importe à quel point tu as étudié, c’est une question de priorités , soutient-elle.

De son côté, Gabrielle Vaillancourt, également étudiante dans le même programme, craint que l’examen de septembre ait des répercussions sur les futures inscriptions au programme.

Quand ça fait deux fois que tu coules ton examen de l’Ordre, ce n'est plus la même motivation, peut-être que certains vont changer de carrière ou ne seront plus motivés, donc je pense que c’est une bonne idée que l’examen soit révisé , dit-elle.