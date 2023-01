Si le média allemand Handelsblatt avance que le gouvernement allemand s’apprêterait à autoriser un envoi du genre, la position officielle de Berlin demeure pour l’instant de ne pas autoriser cette exportation tant que les États-Unis n’achemineront pas eux aussi ce type d’armement en Ukraine.

Liana Fix, chercheuse sur les questions européennes au Council on Foreign Relations, de Washington, explique pourquoi tout le débat autour des chars d’assaut représente un dommage politique important pour Berlin.

Que doit-on comprendre de la décision initiale de Berlin de ne pas autoriser l’exportation de chars d’assaut tant que les États-Unis ne prendront pas également cette décision?

C’est la continuité de la politique allemande depuis le début de cette guerre. Le chancelier a toujours indiqué qu’il ne livrerait pas seul des armes à l’Ukraine, mais que cela se ferait en coordination avec les alliés. Cela dit, ce qui est nouveau est le fait que la coordination avec les alliés veut dire agir en même temps que les États-Unis. Il ne s’agit donc plus uniquement des alliés européens, mais il s’agit aussi d’obtenir une couverture de la part de Washington. C’est contradictoire avec le rôle que plusieurs souhaitaient que l’Allemagne joue en Europe.

Est-ce que la dynamique politique interne en Allemagne permet de mieux comprendre ces hésitations?

En fait, cela rend le tout encore plus difficile à comprendre. Nous avons une coalition formée par trois partis pour la première fois en Allemagne. Dans cette coalition, deux des trois partenaires sont en faveur de la livraison d’armes. Un seul parti, le Parti social-démocrate du chancelier Scholz, s’y est opposé. Donc, le chancelier n’a pas uniquement subi les pressions des partenaires internationaux, mais aussi de la part de ses alliés en Allemagne. C’est vraiment la crainte de représailles de la part de la Russie qui a dicté la conduite du chancelier depuis le début de la guerre, mais cette position est devenue de plus en plus difficile à défendre.

Pourquoi le chancelier craint-il tant ces représailles, ce qui ne semble pas être le cas d’autres partenaires européens, y compris certains qui sont géographiquement plus proches de la Russie?

Je pense que cela s’explique par le fait que contrairement à d’autres alliés européens, comme la France et le Royaume-Uni, l’Allemagne n’a pas une longue tradition en matière de culture militaire et stratégique. La livraison d’armes en Ukraine est une toute nouvelle étape, du moins depuis la fin de la guerre froide. Ce sujet fait également l'objet de débats plus vifs en Allemagne que dans d’autres pays européens, où il y a peu de discussions sur ce thème.

L’autre raison est liée à cette idée selon laquelle le parapluie nucléaire des États-Unis est la principale garantie sécuritaire des Allemands et qu’agir uniquement avec les alliés européens n’est pas suffisamment sûr. C’est compliqué parce que cela survient au moment où il y a des discussions à propos de la volonté des Européens de prendre leur destinée en main en développant une plus grande autonomie. Mais si le pays le plus important du continent, l’Allemagne, continue de regarder vers les États-Unis et d’attendre le feu vert de Washington, tous ces espoirs d’une Europe forte ne se matérialiseront pas.

L’Allemagne a essuyé beaucoup de critiques pour ses tergiversations à propos des chars d’assaut. Quel impact cela peut-il avoir sur la réputation du pays à l’échelle continentale?

L’Allemagne a un problème de réputation depuis le début de la guerre. Berlin a annoncé une transformation de sa politique étrangère en réaction à l’attaque contre l’Ukraine, mais, depuis, le pays n’a bougé que par petits pas. La crédibilité allemande avait déjà été remise en question, mais c’est encore pire avec le dossier des chars d’assaut parce que le refus initial de l’Allemagne d’envoyer ces véhicules n’a pas qu’un impact sur ses propres décisions. Sans l’approbation de Berlin, les autres pays européens qui ont acheté ces chars à l’Allemagne dans le passé ne peuvent pas les exporter vers l’Ukraine.

En plus des interrogations à propos de la crédibilité de l’Allemagne, ce dossier soulève des questions pour d’autres pays européens. Veulent-ils être dépendants de Berlin pour leurs besoins militaires de base, si l’Allemagne peut bloquer une décision comme celle d’envoyer les chars en Ukraine?

L’Allemagne avait pourtant annoncé un changement de stratégie au début de la guerre, en matière d’énergie et de défense. Que s’est-il passé depuis?

C’était tant sur le plan de l’énergie que de la défense. Le chancelier a par exemple annoncé que l’Allemagne allait dépenser chaque année plus de 2 % de son PIB en défense. C’est l’objectif de l’OTAN, mais l’Allemagne ne l’avait jamais respecté. Selon les estimations, Berlin n’atteindra peut-être cet objectif qu’en 2025. Il y a donc eu beaucoup d'annonces à propos de changements fondamentaux, mais dans les domaines où ces changements doivent venir de l’Allemagne elle-même, par exemple en défense, c’est plus lent qu’anticipé.

En matière d’énergie, Berlin n’avait tout simplement plus le choix d’agir, parce qu’à un certain moment, la Russie a simplement décidé de ne plus acheminer de gaz vers l’Allemagne.