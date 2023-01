Inquiétudes dans certains clubs en vue du renouvellement des permis de boisson

Certains organismes qui opèrent des clubs communautaires dans le Nord de l’Ontario déplorent la nouvelle décision de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario de demander un renouvellement des permis Smartserve des opérateurs bénévoles des bars.

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a décrété en 2021 que toute personne ayant obtenu un permis de bars de type Smartserve avant le 1er juillet 2018 a jusqu’au 30 juin 2023 pour suivre une formation et obtenir un nouveau permis.

L'Ontario demande à tous les détenteurs de permis Smartserve de compléter la formation d'ici la fin juillet. (Archives) Photo : getty images/istockphoto / Prostock-Studio

À quelques mois de cette date limite, plusieurs organismes communautaires de la région de Sudbury craignent pour le résultat de cette décision sur leurs capacités à avoir des tenanciers de bars pour leurs événements de levée de fonds.

Pour Robert Lachance, du Club Lions de Hanmer, dans le Grand Sudbury, c’est l’obligation de suivre un cours en ligne pour obtenir le nouveau certificat qui pose problème pour son organisme et plusieurs autres de la région.

Tous les clubs de l’âge d’or et les chevaliers de Colomb de la région vont être affectés parce que je reçois déjà des commentaires que certains ne seront pas capables de renouveler parce qu’ils n’ont pas un ordinateur , avance-t-il.

« Ils nous obligent à compléter cette formation en ligne, mais je pense que ce n’est pas juste. » — Une citation de Robert Lachance, bénévole au Club Lions Valley East

Pour compléter la nouvelle formation Smartserve obligatoire, les appliquants doivent se rendre sur le site internet de Smartserve, payer le prix pour une formation en ligne, pour ensuite suivre celle-ci sur Internet.

Ces gens là font partie de cette communauté qui organise des événements depuis 50 ou 60 ans et là on vient dire qu’ils n’ont plus droit de tenir leurs bars s’ils ne vont pas en ligne pour renouveler , note M. Lachance.

Don Arbour, qui fait du bénévolat pour la légion d’Espanola depuis 50 ans, est lui aussi insatisfait de cette décision du gouvernement.

Je fais parti des premiers à avoir obtenu un permis Smart Serve. On m’a dit que ça n’avait pas de date d’expiration, et maintenant le gouvernement change d’idée , déplore-t-il.

« Ça va être lourd de faire les démarches auprès de nos bénévoles pour qu’ils renouvellent leur permis. » — Une citation de Don Arbour, bénévole pour la légion d'Espanola

Une formation pas si compliquée, disent d’autres

François Gauthier, directeur général du coeur du village d'Earlton, dit que du côté de son organisme, il ne semble pas avoir de problème pour procéder à ce renouvellement.

Le centre Le Coeur du village abrite plusieurs organismes, dont le Club Lions d'Earlton. (Archives) Photo : Sylvie Boileau

J’ai 73 ans, et je ne suis pas particulièrement bon avec les technologies, mais je suis allé sur l’ordinateur, on a 30 jours pour le faire alors j’en ai fait un peu chaque jour et j’ai réussi , indique-t-il.

Il croit que la dizaine de bénévoles qui travaillent pour l'organisme n’aura pas de mal à adopter la nouvelle certification.

Les seuls commentaires qu’on m’a dit c’est qu’on trouvait que c’était beaucoup de sujets à aborder dans la formation comme les drogues, la sexualité, l’alcool , explique M. Gauthier. C’est beaucoup à apprendre en une fois, mais que voulez-vous, c’est ce qu’ils exigent.

Avec les informations de Francis Beaudry