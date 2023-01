Les enfants brocolis : un roman jeunesse sur la différence 

L'autrice Mylène Goupil propose une étonnante odyssée avec son plus récent roman jeunesse Les enfants brocolis, publié aux éditions Québec Amérique. La quête de la mère est le thème central dans ce voyage à la fois insolite et touchant.

Selon l'autrice, la beauté de la différence est tout aussi fondamentale. Il y a plein de familles différentes, et elles sont toutes correctes. Les parents, des fois, ne prennent pas les meilleures décisions. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont là quand même , résume l'écrivaine, originaire de Sherbrooke.

L'histoire est celle de Hugo, qui quitte la ferme de brocolis où il a toujours vécu avec son père, pour partir à la recherche de sa mère, disparue depuis plusieurs années. Le garçon découvre en chemin une multitude de demi-sœurs et de demi-frères. Tous les enfants embarqueront avec lui en montgolfière, dans un périple à travers le monde, pour trouver Fabiola, leur maman.

« Ils apprennent des choses sur eux-mêmes au cours du voyage. [...] Comment chacun s'est reconstruit aussi. Chacun des papas est important, chacun a continué sa vie après le départ de la fameuse Fabiola, qui est la mère. » — Une citation de Mylène Goupil, autrice

L'idée a littéralement germé en jardinant

C'est en faisant pousser des brocolis, qui se sont mis à fleurir, que Mylène a l'étincelle de départ pour son roman. En écrivant un message à une amie, elle prend conscience d'une métaphore loin d'être banale.

« Je lui ai écrit quelque chose comme : les enfants, c'est comme les brocolis. Ça prend beaucoup de soin pour qu'ils grandissent et juste un peu de négligence pour qu'ils fleurissent. Ça m'est resté que c'était une phrase quand même intéressante! » — Une citation de Mylène Goupil, autrice

Elle ajoute qu'une deuxième idée germe : celle d'une ribambelle d'enfants qui sont à la poursuite d'une mère qui s'enfuit toujours , ajoute l'écrivaine, aussi maman de trois enfants. Elle dédie d'ailleurs son bouquin à Clara, Gabrielle et Catherine, les seuls brocolis que j'ai réussi à faire pousser convenablement.

Ce livre de 250 pages s'adresse aux enfants de neuf ans et plus, mais les parents peuvent certainement prendre part au voyage et découvrir une histoire d'une étonnante humanité, écrite avec sensibilité. Mylène souhaite que les enfants aient d'abord du plaisir dans cette incroyable épopée, et qu'ils prennent conscience de la pluralité des familles.

Mylène Goupil a déjà publié d’autres romans jeunesse, dont Mélie sous sa bonne étoile en 2019. Les enfants brocolis, aux éditions Québec Amérique, est maintenant disponible.