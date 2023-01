On connaît les jeux vidéo québécois qui seront présentés à Demo Nights 2023

Parmi les jeux vidéo sélectionnés, on compte Meet Your Maker, de Behaviour Interactif, Biomorph, de Lucid Dreams Studio, Once a Tale, de Carcajou et Triple Boris, Shishi: Ballad of the Oracle, de Shishi Studios, et Aeon Wars: Maschinen Crisis, de Soliton Interactive, qui en est à son premier jeu.

Les équipes – issues de studios AAA (superproductions) comme d’indépendants – sont invitées à présenter en cinq minutes leur titre en cours de développement, appuyé de vidéos montrant sa jouabilité.

Les séances sont filmées pendant trois soirs sur une scène du studio Loto-Québec, et diffusées en direct sur la chaîne Twitch de la société d’État et sur le site de jeux vidéo Steam. La communauté de joueurs et joueuses ainsi que les développeurs et développeuses peuvent aussi assister à l’événement sur place.

Une tradition qui l’a échappé belle

Demo Nights a bien failli mettre un terme à 17 années d'existence en 2023. L’organisme responsable de mettre sur pied l’événement depuis 2017, l’Espace ludique, a annoncé sa fermeture en décembre après huit ans d’activités.

Avant de mettre la clé sous la porte, elle a confié l’organisation de l’événement à Indie Asylum, un regroupement d'entreprises montréalaises du jeu vidéo qui travaillent sous le même toit.

La vente Steam de jeux vidéo québécois, qui était elle aussi orchestrée par l’Espace ludique, est maintenue en parallèle à l’événement. On ne connaît toutefois pas encore les titres qui seront offerts au rabais sur le site de Valve.

En 2022, quelque 156 jeux québécois étaient inscrits à la vente, dont la page Steam avait attiré quelque 1,3 million de visites uniques.

L’événement Demo Nights se tiendra en mode hybride du 2 au 4 février prochains.