Un nouveau mode silencieux sur Instagram pour prendre une pause de notifications

Annoncée dans un billet de blogue jeudi, cette nouvelle fonction aura aussi l’avantage d’afficher un message automatique aux personnes qui tenteraient de vous contacter par message direct, les informant que vous utilisez le mode silencieux.

Instagram cible particulièrement les ados – soit les personnes entre 13 ans et l’âge de la majorité – qui utilisent un peu trop l’application, selon des critères qui ne sont pas précisés. Le réseau social indique qu’il proposera automatiquement à ces personnes d’utiliser le mode silencieux si elles passent une durée de temps spécifique sur Instagram tard la nuit .

Le réseau social indique également avoir ajouté des manières pour les parents de contrôler les paramètres des comptes de leurs ados, dont la confidentialité et les limites de temps imposées, tout ça par le biais du Centre familial de Meta  (Nouvelle fenêtre) .

L’entreprise a aussi annoncé jeudi avoir adopté un nouveau système de recommandation de contenus : les utilisateurs et utilisatrices pourront dorénavant identifier ce qui ne les intéresse pas afin que l’algorithme leur conseille moins de contenu semblable.

Il ne s’agit pas là d’une grande innovation non plus; des fonctionnalités équivalentes existent déjà sur Facebook et TikTok. Pour indiquer son désintérêt, il suffit de cliquer longuement sur une image ou une vidéo dans la fonction Explorer, ou de cliquer sur les trois petits points en bas à droite des Reels, et d’ensuite cliquer sur Ça ne m’intéresse pas .

Cette fonction est déjà disponible pour les utilisateurs et utilisatrices d’Instagram au Canada. Au moment d’écrire ces lignes, jeudi midi, le mode silencieux ne semblait pas encore offert au pays.