6 Canadiennes et leurs 13 enfants seront rapatriés de la Syrie

Affaires mondiales Canada accepte de rapatrier dans des délais raisonnables 6 Canadiennes et leurs 13 enfants qui sont actuellement détenus dans le nord-est de la Syrie, selon l’avocat Lawrence Greenspon, qui les représentait dans une cause devant la Cour fédérale.

Me Greenspon représente des Canadiens détenus – dont les 6 femmes et les 13 enfants qui rentreront au pays – dans une cause visant à obliger le Canada à rapatrier ses citoyens.

Le fédéral affirme que le Canada ne pouvait pas leur fournir des services consulaires en Syrie parce que la situation était trop dangereuse, mais l’avocat des ressortissants faisait plutôt valoir que d’autres pays l’avaient fait. L’entente intervenue avec Affaires mondiales Canada prévoit que les rapatriés laisseront tomber leur poursuite contre Ottawa.

Les femmes et les enfants qui rentreront au pays étaient dans des camps de détention depuis plusieurs années, et ne font face à aucune accusation, selon Me Greenspon, qui représente quatre autres clients, des hommes qui sont toujours en Syrie et qui ne font pas partie de la présente entente avec le gouvernement fédéral.

Il est possible que la Gendarmerie royale du Canada dépose des accusations contre les six Canadiennes quand elles seront revenues en sol canadien, mais deux autres Canadiennes rapatriées au cours des derniers mois n’ont toujours pas été inculpées.

En octobre dernier, le premier ministre Justin Trudeau s'était dit particulièrement préoccupé pour les enfants canadiens détenus dans les camps.

Selon l'ONG internationale pour la défense des droits de la personne Human Rights Watch (HRW), il reste toujours 24 Canadiens, dont 1 femme, 17 enfants et 6 hommes, qui se trouvent toujours dans des camps en Syrie où sont détenus des milliers de proches de combattants du groupe djihadiste extrémiste État islamique (EI).

C'est un jour heureux pour les six femmes qui seront rapatriées, mais qu'en est-il des autres Canadiens qui sont toujours bloqués dans ces camps? a réagi sur Twitter Letta Tayler, de HRW .