Plus de ressources pour les familles vulnérables du Québec

Des travailleurs de proximité auront pour mandat d’aller à la rencontre des familles plus vulnérables et isolées au Québec. En tout, 50 organismes d’aide aux familles et des centres de pédiatrie sociale de 13 régions ont été choisis pour mener à bien ce projet pilote, dont la Mauricie, le Centre-du-Québec et l’Estrie.