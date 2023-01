Des prospectus antisémites distribués à Saskatoon, selon la police

Ce cas a été rapporté à la police la semaine dernière après que des copies de ces tracts ont été découvertes dans un sac en plastique.

Certains de ces prospectus affirment que tous les aspects de l’immigration en masse, les médias et l’avortement sont d’origines juives. Ils mettent aussi de l’avant les noms de plusieurs entreprises, d’organismes et d'individus.

Selon un porte-parole du Service de police de Saskatoon, c’est un enquêteur de la division des crimes haineux qui est responsable de cette affaire. Il précise que le processus de l’enquête pourrait être différent de ceux menés sur d’autres crimes.

Le terme crime haineux n’est pas explicitement défini dans le Code criminel du Canada, mais plusieurs sections reliées à la propagande haineuse ainsi que l’antisémitisme s'y trouvent.

Jusqu’ici, la police de Saskatoon ne sait pas qui a distribué ces tracts et les résultats préliminaires de l’enquête indiquent qu'ils sont liés à la Goyim Defense League, un groupe américain qui promeut la suprématie blanche.

Ce groupe est surtout connu en ligne pour avoir apporté son soutien au chanteur Ye, autrefois connu comme Kanye West, et ses opinions antisémites dans le passé.

Le directeur de l’engagement communautaire auprès de l’organisme à but non lucratif Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies, Daniel Panneton, affirme que les messages qui se trouvent sur ces prospectus sont dangereux, car ils servent à promouvoir des théories complotistes et des préjugés envers les Juifs.

« Si on laisse passer ce genre de message, ça pourrait mener à la catastrophe, comme cela a été le cas dans le passé. » — Une citation de Daniel Panneton, directeur de l’engagement communautaire auprès de Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies.

Selon Statistique Canada, 25 cas de crimes haineux avaient été rapportés à la police de Saskatoon en 2021, contre un seul en 2014.

