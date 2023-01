Fady Dagher devient officiellement le nouveau directeur du SPVM

Fady Dagher est ainsi devenu le 42e directeur du SPVM , qui compte quelque 4400 policiers.

Né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de parents libanais, M. Dagher s'est dit très fier de devenir le premier directeur de police de Montréal à être issu d'une communauté culturelle. Cette nomination est une chance pour tout le monde de croire que c'est possible d'accomplir ses rêves , a-t-il affirmé, en conférence de presse après son assermentation.

« Si je peux aider les jeunes à croire en eux en occupant ce poste, alors pourquoi pas? Ça me rend très fier. » — Une citation de Fady Dagher, directeur du SPVM

Il s'agit d'un retour au SPVM pour M. Dagher, qui y a évolué pendant 25 ans. Il a quitté le SPVM en 2016, tandis qu'il occupait le poste de directeur adjoint, pour devenir chef du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), qui regroupe près de 550 policiers.

C'est au SPAL qu'il a laissé la marque d'un directeur de police avant-gardiste grâce à son approche préventionniste et humaine, dont l'objectif est d'agir avant qu'une personne vulnérable ne soit judiciarisée.

La mairesse Valérie Plante a d'ailleurs salué jeudi cet équilibre entre prévention et répression dont fait preuve M. Dagher.

Tendre la main

Jeudi, Fady Dagher a expliqué quelles priorités il compte mettre de l'avant, désormais qu'il occupe le poste de directeur du SPVM . Il a notamment évoqué l'urgence d'endiguer la violence armée qui sévit à Montréal.

Avec le gouvernement et la Ville, on essaie de trouver la meilleure manière de pouvoir faire face à cette problématique , a-t-il fait savoir, évoquant la possibilité d'allouer plus de ressources ou de modifier les manières de collaborer avec les différents intervenants.

Le nouveau directeur de la police de Montréal, Fady Dagher, s'est adressé aux aspirants policiers de l'École nationale de police du Québec pendant son discours d'assermentation, jeudi. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

« Il faut tout mettre sur la table pour faire face à ce genre de problème. » — Une citation de Fady Dagher, directeur du SPVM, à propos de la violence armée

Fin novembre, le nouveau numéro un de la police de Montréal exprimait déjà vouloir rebâtir les ponts avec certaines communautés culturelles de Montréal, mis à mal par différents incidents et certaines arrestations. Je veux tendre la main , a-t-il réitéré jeudi, disant vouloir rencontrer les milieux communautaires rapidement.

C'est difficile de passer un message sans avoir rencontré les gens à qui l'on veut parler d'abord. [...] Je dois d'abord les écouter. Je crois que c'est une marque de respect , a-t-il indiqué.

M. Dagher a aussi promis de s'attaquer au recrutement et à la rétention des policiers dans son corps de police, sa première priorité . Il manque de policiers, et il va falloir qu'on s'y attarde très, très rapidement, parce qu'il y a une certaine fatigue , a-t-il évoqué, affirmant avoir fait ce constat en faisant le tour de plusieurs postes de quartier pendant le congé des Fêtes.

Le nouveau directeur a par ailleurs indiqué qu'il allait se rendre en personne à l'École nationale de police du Québec, à Nicolet, et dans les différents cégeps pour s'adresser aux aspirants policiers.