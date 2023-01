Analphabétisme : une problématique bien présente au Bas-Saint-Laurent

Selon les données de cette étude, il existerait un clivage important entre les régions de Montréal et de Québec et le reste de la province dans ce domaine. En moyenne au Québec, une personne sur deux est ce qu'on appelle un analphabète fonctionnel. Ce qui veut dire que ces personnes savent lire et écrire, mais peuvent éprouver des difficultés à comprendre un texte plus complexe.

Au Bas-Saint-Laurent, 55,7 % des résidents se retrouveraient dans cette situation. La situation serait plus préoccupante dans les MRC du Témiscouata et de La Matapédia où près de 60 % des personnes qui y habitent éprouvent ce genre de difficultés.

André Huberdeau, président de la Fondation pour l'alphabétisation. Photo : Radio-Canada

Selon le président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisme, André Huberdeau, la poursuite des études au-delà du secondaire est capitale pour contrer le faible taux de littératie. Il interpelle également le ministère de l'Éducation, les organismes régionaux pour mettre en place des partenariats afin de miser sur la formation en entreprise.

« Ça prend du soutien local, du soutien des entreprises et du milieu de l'éducation! » — Une citation de André Huberdeau, président du conseil d'administration de la Fondation pour l'alphabétisation

Pour le président du conseil d'administration de la fondation, le manque de main-d'œuvre pourrait également accroître cette problématique au cours des prochaines années. Selon André Huberdeau, plusieurs étudiants pourraient décider de quitter l'école pour rejoindre le marché du travail. Ce départ hâtif pourrait venir les hanter plus tard dans leur parcours professionnel.

La coordonnatrice de l'organisme communautaire ABC des Portages, Anne Paquette abonde dans le même sens. Selon elle, l'analphabétisme demeure un sujet tabou qui peut apporter de nombreux problèmes aux personnes touchées, tant dans leur vie personnelle que professionnelle.

Depuis quelques années, le virage numérique de plusieurs organismes a également créé des problèmes pour certaines personnes.

« On reçoit de plus en plus d'appels pour venir en aide à des personnes qui ne comprennent pas les textes qui se retrouvent dans des formulaires à remplir. » — Une citation de Anne Paquette, coordonnatrice de l'organisme ABC des Portages

La coordonnatrice de l'ABC des Portages maintient qu'il faut continuer de sensibiliser les Québécois aux services offerts en lien avec l'analphabétisme. Selon Anne Paquette, de nombreuses solutions d'aide sont disponibles, que ce soit auprès d'organismes communautaires ou encore de centres de service scolaires de la province.