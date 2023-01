Les salons Expo Habitat de Saguenay et Dolbeau-Mistassini seront de retour

Après avoir été annulés en 2021 puis en 2022 , l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) annonce le retour des salons Expo Habitat dans la région.

Du 2 au 5 mars prochain, un premier salon se tiendra à Saguenay au Pavillon Sportif de l'Université du Québec à Chicoutimi ( UQAC ). Le deuxième se tiendra au Complexe sportif Desjardins de Dolbeau-Mistassini du 28 au 30 avril.

Lors de ces salons, les visiteurs pourront ainsi découvrir les plus récentes tendances en matière de décoration, de construction et de rénovation. De nombreux kiosques et plusieurs experts participeront aussi à l’événement pour répondre à aux questions.

C’est l’assouplissement réel des mesures sanitaires qui permet aux deux sections régionales de l’ APCHQ de reprendre ses événements.

La pandémie de COVID-19 a eu et continue d’avoir un impact considérable sur les activités économiques et sociales pour tout le monde. Les participants de nos salons sont heureux de revenir pour revoir leurs contacts professionnels, pour en dénicher de nouveaux ainsi que pour promouvoir leurs produits et services à l’ensemble de la population , a indiqué Jean-Michel Larouche, président du conseil d’administration de l’ APCHQ Saguenay, par voie de communiqué.

Pour sa part, la présidente du conseil d’administration de l’ APCHQ Lac-Saint-Jean ajoute que ces salons sont d’une importance majeure pour l’industrie de l’entrepreneuriat en construction.