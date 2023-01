Quatre mandats pour mieux cerner le présumé meurtrier de Guylaine Potvin

La Cour du Québec a levé partiellement jeudi après-midi le scellé sur quatre mandats lancés l’automne dernier, soit cinq jours avant l’arrestation du suspect.

Peu avant son arrestation le 12 octobre 2022, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont obtenu un premier mandat autorisant le prélèvement de substances corporelles sur l’homme de 48 ans.

L’objectif des enquêteurs était de procéder à une analyse génétique dans le but de confirmer ou non son implication , considérant que l’ADN d’un même auteur a été retrouvé sur les deux scènes de crime .

Deux mandats autorisant la prise d’empreintes corporelles et digitales de Marc-André Grenon ont été lancés. L’objectif poursuivi par les policiers fait toujours l’objet d’une interdiction de publication. La juge de paix a finalement lancé un dernier mandat pour perquisitionner la résidence du prévenu.

Guylaine Potvin a été tuée à Jonquière en 2000. Photo : Sûreté du Québec

Les documents rendus publics jeudi ne permettent cependant pas de comprendre comment les policiers en sont venus à suspecter Marc-André Grenon.

Une grande partie des affidavits, soit les déclarations faites sous serment, demeure caviardée pour protéger la victime de la tentative de meurtre de Québec , l’enquête en cours, les techniques d’enquête et des tiers innocents. Radio-Canada, La Presse et Québecor contestent le caviardage de plusieurs portions des documents.

Perquisition

Selon la portion des affidavits rendue publique, la perquisition au domicile de Marc-André Grenon a eu lieu le jour de son arrestation, entre 11 h 30 et 19 h. Les enquêteurs étaient à la recherche d’articles de journaux et de photos des victimes.

Dans le dossier de Guylaine Potvin, ils s’intéressaient spécifiquement à une bague de finissant de la Polyvalente Jean-Dolbeau, un appareil photo de marque Astra et un petit coffre rouge contenant 200 $. Le résultat de la perquisition demeure caviardé.

Les affidavits déposés en annexe de ces mandats précisent que la division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec a pris ces dossiers en main en 2018.

Depuis les événements, plusieurs démarches d’enquête, rencontres de témoins, analyses scientifiques et recherches ont été effectuées afin d’identifier un suspect, mais en vain , précisent les documents, ajoutant que l’enquête a toujours été active .

Après l'arrestation, les policiers avaient dévoilé des photos de Marc-André Grenon au fil des années. Photo : Crédit : Sûreté du Québec

Plus de 300 individus, dont un grand nombre d’étudiants du Cégep de Jonquière et de l’Université Laval, ont été ciblés par l’enquête en 20 ans. La plupart d’entre eux ont été écartés à partir de l’ADN fourni ou des banques de données policières. Six individus non identifiés ont refusé de fournir leur ADN.

Des recherches dans les banques d’ADN des états américains ont été menées, en 2007 et 2009, mais n’ont pas donné de résultats. La nouvelle équipe a relancé les vérifications auprès d’une trentaine de pays en 2021.

Au fil des ans, d’autres autorisations judiciaires avaient été émises. Elles visaient à obtenir des listes d’étudiants du Cégep de Jonquière et de l’Université Laval, la source d’appels téléphoniques reçus par la mère de la victime en août 2020, des informations sur un ou des suspects potentiels, de même que le nom de certains clients des fournisseurs Internet.

Un passé criminel confirmé

Marc-André Grenon a plusieurs antécédents criminels (vol, intrusion de nuit, tentative d’introduction par effraction, menace et voies de fait, stupéfiants) de 1993 à 2002 , précisent les affidavits. Trois jours avant le meurtre de Guylaine Potvin, il avait été accusé de vol et avait donné l’adresse de la Maison d’accueil pour sans-abri de Chicoutimi comme étant son lieu de résidence.

Des crimes particulièrement violents

Les dossiers de cour rédigés par les policiers rappellent toute l’horreur vécue par les victimes de Jonquière et de Sainte-Foy.

Guylaine Potvin, 19 ans, a été retrouvée sans vie dans son logement situé dans un sous-sol de la rue Panet à Jonquière le matin du 28 avril 2000.

Elle a été violemment battue, agressée sexuellement et est décédée par strangulation , rappellent les enquêteurs.

L’étudiante partageait son logement avec deux colocataires absentes lors des événements. Elle avait l’habitude de laisser la toile de sa chambre ouverte et était seule au moment du crime.

Dans le dossier de Sainte-Foy, la victime âgée de 20 ans a été étranglée, battue violemment, agressée sexuellement et laissée pour morte dans sa chambre de la rue Chapdelaine le 3 juillet 2000. Étudiante à l’Université Laval, elle était seule au moment des événements. Elle aussi avait pour habitude de laisser les toiles de son appartement ouvertes.

Les deux dossiers sont liés par une preuve d’ADN confirmant qu’il s’agit du même agresseur de sexe masculin. Les enquêteurs dressent une série de parallèles entre les deux crimes, parlent de modus operandi similaires et soulignent qu’il s'agissait de deux jeunes femmes ayant des caractéristiques physiques et comportementales similaires.

Les débuts de l’enquête