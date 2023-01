Jean-Michel Blais ouvre le Festival 21C au Conservatoire royal de Toronto

De nombreux artistes canadiens, auxquels ce rendez-vous est consacré, ont fait leurs débuts dans le cadre du 21C. Le festival bénéficie désormais d'une solide réputation et Mervon Mehta souligne que c'est la variété qui rend l'événement si unique; nous avons déjà accueilli la même année Chilly Gonzales et Katia Labèque .

« Tout le monde va dans les musées découvrir de l'art actuel, tout le monde veut être au courant des nouveaux livres ou des nouveaux films, mais quand il s'agit de musique contemporaine, les gens ont peur et nous, nous voulons rassurer les gens. »

Jean-Michel Blais est originaire de Nicolet (au Québec), mais il connaît bien Toronto. Il a régulièrement joué au Musée des beaux-arts de l'Ontario lors d'une résidence d'artiste en 2016 et il aime être de retour dans une ville où chaque coin de rue est à la fois le même et à la fois très différent .

Il est d'autant plus heureux qu'il sera accueilli au très prestigieux Koerner Hall du Conservatoire royal. Avoir la chance de jouer là, avec la simplicité, la modestie de mes petites pièces me donne l'impression de m'immiscer dans l'histoire.

Celui que l'on compare à d'autres pianistes, comme Ludovico Einaudi ou Chilly Gonzales, va présenter son album Aubades, sorti en février 2022.

« Le confinement a eu ça de bon, j'étais seul dans mon studio et j'ai voulu m'entourer d'amis imaginaires, alors j'ai commandé un livre sur Amazon et je me suis lancé. »