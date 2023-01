Des communautés rurales toujours préoccupées par la centralisation du service d’ambulance

Depuis que la province a décidé de centraliser le système en 2021, des maires et responsables de services d’urgence comme des chefs de pompiers affirment que la vérification des adresses prend du temps ou provoque des erreurs, car les agents ne vivent pas dans les régions des appels.

Notre municipalité est vaste et comprend plusieurs communautés rurales où le nom des rues n’est pas exact , dit le maire de la municipalité de Wood Buffalo Sandy Bowman, qui espérait que le rapport PwC donne du poids aux arguments des municipalités qui s'opposent depuis des années à la centralisation.

Pour l'ensemble du système, la vérification des adresses a pris moins de temps et a continuellement atteint l'objectif de 90 % de vérification en moins de 60 secondes , conclut le rapport qui ajoute que la fréquence des erreurs de localisation a diminué depuis l'intégration du centre de répartition des appels d’urgence .

Or le rapport, publié lundi, conclut aussi que la vérification des adresses dans les régions rurales et éloignées a pris plus de temps que la moyenne provinciale , soit entre 50 à 79 secondes en 2021.

Une des 45 recommandations stipule aussi que Services de santé Alberta devrait continuer d'améliorer ses procédures de vérification des adresses, pour réduire les inégalités (par exemple, dans les communautés éloignées, des Premières Nations et les communautés métisses) .

Pour Sandy Bowman, la seule chose qui peut résoudre la lenteur du processus de vérification, c'est un centre local de répartition des ambulances.

Erreurs plus fréquentes en milieu rural

Le rapport conclut également que les erreurs de localisation sont plus fréquentes dans les zones rurales .

Paul Spring, de la fondation Local HERO, fait des évacuations médicales aériennes dans la région de Wood Buffalo depuis 1986. Il dit constater que le déploiement des hélicoptères prend plus de temps depuis que le système de répartition a changé.

Selon lui, des ambulances ont été envoyées à des endroits seulement accessibles par des véhicules tout terrain, alors que sur une carte ils ont l'air d’être à quelques kilomètres du centre-ville de Fort McMurray.

C’est dans ces situations que la connaissance de la région permet d’avoir les informations nécessaires pour envoyer [le bon moyen de transport], dit-il.

Il croit aussi qu’un centre de répartition locale à Fort McMurray réduirait les erreurs d’adresses.

Ken McMullen, chef des services d’urgence de Red Deer, ne croit pas que la province reviendra sur sa décision, même s’il est surpris que le rapport conclue que la centralisation est un bon modèle : nous constatons des retards .

Je pense que nous ne pouvons qu’observer et surveiller [la situation] , dit Ken McMullen.

De leur côté, les auteurs du rapport, des consultants de la firme PwC, expliquent que Services de santé Alberta est en train de mettre à jour la cartographie des zones rurales et éloignées pour remédier aux erreurs de localisation.

Avec des informations de Jamie Malbeuf