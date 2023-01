Les propriétaires d’appareils Android peuvent maintenant souscrire à Twitter Blue

Plus d’un mois après avoir (re)lancé la nouvelle mouture du service payant Twitter Blue pour les propriétaires d’appareils iOS, c’est au tour des adeptes d’Android d’y avoir accès.

Si Elon Musk, le nouveau propriétaire de Twitter, avait affirmé en décembre que le prix de l’abonnement pour les propriétaires d’appareils Android serait moins élevé que celui des appareils d’Apple, il semble avoir fait marche arrière. Il en coûte le même prix, soit 15 $ par mois, pour souscrire au service, peu importe le système d’exploitation sur lequel l’application mobile est installée.

Les internautes ont aussi la possibilité d’économiser 5 $ sur leur abonnement à Twitter Blue en y souscrivant sur un navigateur web. Il s’agit d’une façon de contourner les commissions importantes (environ 30 %) que prennent les magasins App Store et Google Play Store sur chaque achat effectué par le biais d’une application mobile qui y a été téléchargée.

Un nouvel abonnement annuel est également offert pour 105 $, soit l’équivalent de 8,74 $ par mois, sur le web.

La refonte de Twitter Blue promet à ses utilisateurs et utilisatrices une foule de fonctionnalités, dont un affichage en priorité de leurs commentaires, 50 % moins de publicités et la possibilité de publier des vidéos de 60 minutes. Les personnes abonnées peuvent aussi prévisualiser un gazouillis avant de le publier, personnaliser leur profil avec des thèmes et changer l’icône de l’application à leur guise.

Le principal attrait est surtout l’ajout d’un crochet bleu d’authentification à côté de son pseudonyme. Cette option a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, notamment en raison des risques de confusion avec les comptes officiels.

Le service est offert au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Japon et en Nouvelle-Zélande.