Les élèves du Nouveau-Brunswick ont manqué 250 000 jours de classe en novembre

En octobre, le total avait été d’environ 180 000 jours.

C’était donc en novembre une moyenne de 2,5 jours de classe manqués pour chacun des quelque 100 000 élèves des écoles de la province.

Le ministère ne précise pas les raisons de ces absences. Morgan Bell, une porte-parole du ministère, a expliqué que les données sont transmises au gouvernement par les districts scolaires, et que ces derniers n’indiquent pas pourquoi un élève est absent.

Les hausses du nombre d’absences sont constatées au niveau primaire, intermédiaire et secondaire, tant dans les écoles francophones qu’anglophones.

Dans les écoles francophones, les élèves de la maternelle à la 8e année étaient absents pour une moyenne de 1,7 jour en novembre. En octobre, c’était 1,1 jour.

Les élèves francophones de la 9e à la 12e année ont manqué en moyenne 2,2 jours en novembre, contre 1,6 jour en octobre.

Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

Les élèves des écoles des districts anglophones ont été absents encore plus souvent : 2,7 jours en novembre pour ceux de la maternelle à la 8e année et 3,2 jours pour ceux de la 9e à la 12e année.

En termes de pourcentages, d'octobre à novembre 2022, l'absentéisme a augmenté de 54 % chez les élèves francophones de la maternelle à la 8e année et de 37 % chez les francophones de la 9e à la 12e année.

Chez les anglophones, on constate d'octobre à novembre 2022 une hausse de 42 % chez les jeunes de la maternelle à la 8e année et de 28 % pour ceux de la 9e à la 12 année

Il serait risqué de faire une comparaison entre l’absentéisme de novembre 2022 et celui de novembre 2021. La province ne possède des données que pour les deux dernières semaines de novembre 2021, car des écoles étaient fermées au début de ce mois-là, à cause d’une grève du personnel de soutien et des chauffeurs d’autobus.

Le ministère de l’Éducation ne précise pas le nombre d’absences pour chaque école. Le District scolaire francophone Nord-Ouest ( DSFNO ) est le seul qui a répondu à une requête demandant le nombre d’élèves absents pour ses établissements.

Une porte-parole du DSFNO , Julie Poulin, a partagé des statistiques détaillées pour chacune des écoles, couvrant la période allant du 7 au 30 novembre 2022. Pour le district au complet, les taux d’absentéisme ont alterné de 7 % (ou 317 élèves absents) le 9 novembre, à 15 % (ou 747 élèves) le 25 novembre.

Pas une surprise pour le DSFNE

Le mois de novembre et le mois de décembre ont été des mois où on a observé des absences à la hausse, de manière générale dans l'ensemble de toutes nos écoles , confirme Marc Pelletier, le directeur général du District scolaire francophone Nord-Est ( DSFNE ).

Marc Pelletier, directeur général du District scolaire francophone Nord-Est Photo : Radio-Canada

Dans une entrevue jeudi, il a dit souhaiter que les gens reviennent à des habitudes un peu plus normales .

« Il faut peut-être un peu comme déprogrammer les gens. Il faut que les gens reviennent à des habitudes un peu plus normales, puis lorsqu'il y a certains symptômes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut rester à la maison. » — Une citation de Marc Pelletier, directeur général, DSFNE

Faut pas oublier que les gens ont été programmés à évaluer leurs symptômes, évidemment à rester à la maison lorsqu'ils ont des symptômes qui se manifestent , a-t-il dit.

C'est une tendance à laquelle on s'attendait , a souligné Marc Pelletier. C'est sûr que ça rend la chose plus difficile, surtout qu'on est dans une période où la main-d'œuvre est de plus en plus rare, en termes de suppléants. Ça nous donne des défis additionnels.

Il croit que les absences seront moins nombreuses lors de la prochaine année scolaire.