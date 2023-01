Pierre Kwenders, Sarahmée et Didier Lucien en lice au Gala Dynastie

Les nominations du 7e Gala Dynastie, qui souligne l’excellence de personnalités issues des communautés noires dans la culture et dans le monde des médias, ont été dévoilées mercredi. Parmi la centaine de finalistes, on trouve notamment les artistes Pierre Kwenders, Sarahmée et Didier Lucien, ainsi que plusieurs visages de Radio-Canada, comme Nicolas Ouellet, Anyck Béraud et Alexis De Lancer.

Les personnes nommées sont regroupées en 15 catégories distinctes allant du vidéoclip à l’artiste en arts visuels de l’année, en passant par celle du meilleur balado. Les trophées seront remis le 30 mars et le 1er avril prochains, à l’occasion de soirées au Salon urbain et au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, à Montréal.

Lutte serrée en musique

Du côté culturel, Pierre Kwenders et sa musique dansante sont cités dans deux catégories, soit celle de l’artiste musique de du monde de l'année, ainsi que celle du vidéoclip de l’année pour Heartbeat. Rappelons que l’artiste s’était démarqué en novembre dernier en remportant le prix Polaris.

Le trophée du vidéoclip pourrait toutefois aller à la rappeuse Sarahmée pour la vidéo de Quand la route est longue, ou encore à MikeZup pour G.O.A.T. (avec Connaisseur Ticaso et Enima). Les deux piliers du hip-hop québécois s'affrontent également pour le titre de l’artiste francophone de l’année.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Dans cette catégorie, notons aussi la présence de Corneille, qui a su faire danser la francophonie cet été avec sa chanson Encre rose, qu’il partage avec Dashny Jules.

Le vétéran du R’n’B québécois est aussi en compétition pour le prix de l’artiste s’étant illustré à l’international, aux côtés de la productrice électronique Ouri et du rappeur Zach Zoya. Ce dernier est aussi cité dans la catégorie de l’artiste anglophone de l’année, avec Maky Lavender et Nate Husser.

Richardson Zéphir encore dans la course en humour

En humour, le lauréat de 2022, Richardson Zéphir (Club Soly, La maison bleue), et Preach, qui sera également animateur de la soirée culturelle du Gala Dynastie le 1er avril, font partie des finalistes.

Le théâtre, la télé et le cinéma sont aussi à l’honneur cette année, avec notamment Didier Lucien dans la catégorie comédien ou comédienne (théâtre) de l'année, ainsi qu’Ayisha Issa et Frédéric Pierre dans la catégorie acteur ou actrice de l'année.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Du côté des arts visuels, de la danse et des livres, on compte Stanley Février, Philippe Néméh-Nombré (Seize temps noirs pour apprendre à dire kuei) et Mel Charlot parmi les finalistes.

Des journalistes de Radio-Canada en lice

Pour le volet médiatique du Gala Dynastie, Alexis De Lancer (Décrypteurs), Anyck Béraud, Nicolas Ouellet (Nouveaux sons, Jusqu'au bout) et Sébastien Desrosiers font partie des journalistes de Radio-Canada en lice pour un trophée.

Richard Hétu et Marissa Groguhé, de La Presse, ainsi qu’Émilie Nicolas, chroniqueuse au Devoir, et Meeker Guerrier, qui multiplie ses collaborations avec Le Devoir, Noovo et RDS, sont aussi en lice pour un trophée cette année.

Anyck Béraud a été correspondante en Chine pour Radio-Canada de 2017 à 2020. Photo : Radio-Canada

La créatrice de contenu montréalaise Angie Augustin, alias Citron Rose, qui a signé une chorégraphie pour le jeu Just Dance d’Ubisoft, tentera pour sa part de mettre la main sur le prix de la personnalité web de l’année.

Les prix du Gala Dynastie seront présentés en deux soirées sous le thème Power, qui invite les personnes des communautés noires à puiser dans leur propre pouvoir et à reconnaître les talents et les capacités uniques qu'elles possèdent .

Les trophées des catégories médiatiques seront remis le 30 mars, à l’occasion d’une cérémonie animée par Naadei au Salon urbain de la Place des Arts, tandis que les gagnantes et gagnants des prix culturels seront dévoilés le 1er avril au Théâtre Maisonneuve lors d’une soirée avec Preach à la barre.