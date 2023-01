SAAQclic : plus d’autonomie pour les conducteurs québécois

Encore aujourd’hui, les clients de la SAAQ qui souhaitent obtenir de l’information sur leur dossier sont contraints de téléphoner à la société ou de se déplacer en succursale.

Remplacer un permis de conduire, obtenir un certificat d’immatriculation, imprimer son dossier de conduite, transmettre un rapport médical et transférer une propriété sont des exemples de services qui seront désormais offerts en ligne, par SAAQclic, en tout temps.

C’est un système sur lequel on travaille depuis 5, 7 ans. C’est énorme comme transformation. C’est l’aboutissement de tous les efforts. Oui, ça a pris du temps, mais il fallait bien faire les choses. Je pense que le taux d’adhésion sera important , soutient le président-directeur général de la SAAQ , Denis Marsolais.

Pour réaliser SAAQclic, le gouvernement a déboursé 458 millions de dollars.

On va passer de 300 systèmes qui ne se parlent pas à un système intégré. C’est un milliard de données qui seront déménagées , souligne le vice-président à l’expérience numérique, Karl Malenfant.

Interrogé sur la protection des informations personnelles, Karl Malenfant avance que les niveaux de sécurité seront même améliorés avec SAAQclic en raison de la traçabilité des informations.

Une transition progressive

La transition numérique débutera le 26 janvier et se poursuivra jusqu'au 19 février. La SAAQ avertit ses clients que les services seront limités au cours de cette période. Les paiements ne seront pas possibles durant cette période.

L'organisation provinciale a précisé ultérieurement que certains services qualifiés d’essentiels seront maintenus durant cette période de réajustement.

Par exemple, les automobilistes pourront continuer de remplacer un permis de conduire qui serait perdu ou volé. La reprise d’un examen pratique sera toujours possible. Les automobilistes conservent également le droit d’immatriculer un véhicule. Un conducteur pourra aussi être indemnisé en cas d’accident de la route.

Un nouveau portail sur le site web de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) permettra aux conducteurs québécois d’avoir accès à plusieurs services, sans devoir se déplacer, à compter du 20 février 2023. Photo : Capture d'écran/Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Une période de rodage est également prévue jusqu’au mois de mai. Les clients devront s’attendre à des délais. Nos employés seront en apprentissage , affirme le vice-président à l’accès sécuritaire au réseau routier, Jean-Philippe Mckenzie.

Depuis le mois de septembre, les employés de la société d’État reçoivent des formations pour mieux accompagner les clients dans le futur portail. La SAAQ admet que le virage numérique leur permettra de pallier le manque de main-d'œuvre, mais aucune fermeture de points de service n’est prévue pour le moment.

Notre offre de service au comptoir sera désormais adaptée aux clients avec des besoins particuliers et non plus aux transactions de masse , ajoute Jean-Philippe Mckenzie.

Un premier lancement pour Service d’authentification gouvernemental

Avec SAAQclic, le gouvernement déploie une première plateforme intégrée à son Service d’authentification gouvernementale.

Ce service, qui remplacera progressivement clicSÉQUR permettra au Québécois d’avoir un seul identifiant leur permettant de faire affaire avec n’importe quel ministère.

Le Service d’authentification gouvernemental sera déployé graduellement auprès de différents organismes publics au cours des prochaines années.