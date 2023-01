Le retour du Boccia en Outaouais

Le boccia a déjà été une discipline très importante dans la région. On avait un club reconnu et des athlètes de renommée internationale , précise l’agent de développement de LSO André Baril.

Ce sport adapté ressemble à la pétanque. Les joueurs envoient des balles vers une balle cible, aussi appelée cochonnet, et marquent des points un peu à la manière du curling.

Le boccia est surtout pratiqué par des personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, mais n'importe qui peut y jouer. À une certaine époque, une vingtaine de joueurs étaient membres du club de Gatineau, le plus gros au Québec pour ce sport paralympique.

Des joueurs de boccia se réunissent à Gatineau. Photo : Radio-Canada / JonathanJobin

On voulait partir une première activité et trouver une base de participants. On s’est associé avec l’Amicale des personnes handicapées, ce qui permet de rejoindre le client. En travaillant avec les organismes, on a espoir que l’activité pourra se tenir sur le long terme , explique André Baril, qui espère attirer au moins 15 joueurs réguliers dans les prochaines semaines.

LSO pourra compter sur l’appui du Club de sport en fauteuil roulant de Gatineau et de l'athlète Mathieu Parent.

Les sports en fauteuil roulant, les sports adaptés, c’est super important. Ça permet aux gens de sortir de chez eux, de rester en forme et de développer un réseau social. Je veux profiter de mon expérience et la partager avec d’autres , souligne Matthieu Parent, qui a remporté une médaille en para-athlétisme à Sidney.

Si l’activité connaît du succès, la région pourrait retrouver la place qui lui revient dans la discipline au niveau national, et même mondial.

« Il y a des championnats provinciaux et national, de même que de nombreuses compétitions internationales. » — Une citation de André Baril, agent de développement de Loisir sport Outaouais