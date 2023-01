Une proposition d’interdire la luge dans la majorité des parcs d’Oshawa critiquée

Une proposition visant à interdire la pratique de la luge dans tous les parcs municipaux d'Oshawa, à l'exception de deux, suscite des critiques de la part d'avocats qui affirment que la restriction n'améliorera pas la sécurité du public, en plus de limiter l'accès à ce passe-temps hivernal accessible.

Alors que d’autres municipalités ontariennes ont adopté des restrictions similaires, la Ville d'Oshawa examinera la possibilité d’interdire la luge à la fin du mois de janvier, en conseil municipal.

Aux yeux de Patrick Brown, avocat torontois spécialisé en blessures corporelles, l’interdiction s’avère tout bonnement ridicule . Les municipalités sont rarement confrontées à des demandes d'indemnisation de victimes pour des blessures liées à la luge, constate-t-il.

Un rapport destiné au conseil municipal d'Oshawa mentionne que, selon un examen des 10 collines appartenant à la Ville et connues comme lieux de glissades, un certain nombre de problèmes doivent être réglés pour limiter les risques d’accident.

L'application de toutes les recommandations coûterait 30 000 $ à Oshawa, selon le rapport. Le document établi par des assureurs mentionne toutefois que le personnel municipal pourrait déjà mettre en œuvre certaines recommandations sur deux collines particulièrement prisées à Oshawa, et ce, sans rien débourser.

Des incidents rarissimes

Selon Derek Wilson, avocat de Hamilton spécialisé en blessures corporelles, la Ville devrait imposer des restrictions uniquement sur les collines les plus dangereuses et octroyer des fonds pour rendre les autres plus sécuritaires afin de permettre un accès généralisé à cette activité hivernale abordable.

« Le toboggan est un passe-temps canadien [...] Tout le monde n'a pas les moyens de jouer au hockey ou de faire du ski. » — Une citation de Derek Wilson, avocat spécialisé en blessures corporelles

La directrice générale d'une organisation caritative nationale de prévention des blessures explique que la proposition d'Oshawa fait suite à des mesures adoptées dans toute la province.

De nombreuses municipalités limitent en effet la pratique de la luge à des collines approuvées, notamment Toronto, Hamilton et Ottawa, où une jeune fille est morte après un incident de luge à la fin de 2021.

Pamela Fuselli, directrice de l'organisme Parachute, affirme que peu de collines ont été conçues pour la pratique de la glisse, les municipalités limitant souvent l’accès de celles avec des arbres, des poteaux ou des routes à proximité. Ce ne sont pas les collines que vous devriez utiliser pour faire du toboggan , juge-t-elle.

Hamilton, a-t-elle noté, a adopté une interdiction à l'échelle de la ville pendant des années avant de restreindre l’accès de cinq collines de luge en 2017. Rien ne permet toutefois de penser que les interdictions ont un impact mesurable sur les blessures liées à la pratique de la luge, qui, selon Mme Fuselli, sont relativement peu nombreuses par rapport aux blessures liées à d'autres activités hivernales.

Entre avril 2020 et mars 2021, 80 hospitalisations liées à la pratique du toboggan ont été enregistrées en Ontario, ce qui représente 1,4 % de toutes les hospitalisations sportives et hivernales déclarées, selon les données de l'Institut canadien d'information sur la santé.

Au cours de la même période de 2016 à 2017, l'activité a représenté une part encore plus faible des hospitalisations pour blessures hivernales et sportives.

Dix-neuf hospitalisations liées à la pratique de la luge ont été dénombrées en Ontario, soit 0,02 % de toutes les blessures de cette catégorie. Les blessures liées au ski et à la planche à neige ont entraîné 325 hospitalisations au cours de cette période, soit 17 fois plus que celles liées à la luge.