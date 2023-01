Un film d’Anaïs Barbeau-Lavalette inspiré de la vie de Pauline Julien 

Prenant comme point de départ l’aphasie dégénérative dont Pauline Julien a souffert vers la fin de sa vie, la fiction raconte l’histoire d’une femme qui apprend qu’elle est en train de perdre la parole. Face au deuil de l’artiste qu’elle a été, elle se remémore des fragments de son existence, entre ses histoires d’amour, les bouleversements de la nation québécoise et les traces qu’elle a laissées dans l’esprit de son public.

Rappelons que Pauline Julien s’est enlevé la vie le 1er octobre 1998, à l’âge de 70 ans, après un long combat contre la maladie.

Que reste-t-il quand on est Pauline Julien et que les mots nous quittent? Le silence, la colère, la peau, les souvenirs. Les images et les oiseaux. Le souffle. Les chansons , résume-t-on dans un communiqué.

La cinéaste Anaïs Barbeau-Lavalette Photo : Pamplemousse média

Cette vaste femme a changé le territoire québécois, celles et ceux qui le composent. Nous inventerons un film aussi grand qu’elle, ont affirmé les coscénaristes Véronique Côté et Anaïs Barbeau-Lavalette dans un communiqué. C’est une chance immense d’avoir la confiance de sa fille, Pascale, pour être les porteuses de corps et de cœur de Pauline Julien, artiste intemporelle.

La film, dont on ne connaît pas encore la distribution, sera produit par Bravo Charlo et Etienne Hansez, qui a notamment travaillé avec Sophie Dupuis sur les films Chien de garde et Souterrain. Il s’agira d’un cinquième long métrage de fiction pour Anaïs Barbeau-Lavalette, qui nous a notamment offert La déesse des mouches à feu en 2020 et Chien blanc l’an dernier.