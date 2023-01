Tempête du 23 décembre : des coûts de 55 M$ pour Hydro-Québec

Dans son bilan dévoilé mercredi, Hydro-Québec précise que ses équipes ont travaillé à réparer 7529 pannes, la majorité dans les régions de la Capitale-Nationale, l'Outaouais et les Laurentides.

Au total, 640 000 foyers ont été privés d'électricité pour un total de 381 000 clients.

Quelque 1200 travailleurs ont été déployés sur le terrain pendant près d'une semaine, ce qui a engendré, sans surprise, de nombreuses dépenses additionnelles en salaires pour Hydro-Québec.

Plus précisément, 160 000 heures supplémentaires ont été faites par les monteurs de ligne. Des employés responsables de la logistique, de l'administration et des communications ont également été appelés au travail.

Nos monteurs et monteuses de ligne ont répondu présents et présentes encore une fois, n’hésitant pas à se rendre disponibles volontairement pendant la période des Fêtes, sachant que notre clientèle avait besoin d’eux et d’elles. Je tiens à remercier nos clients et clientes , écrit Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec.

Environ 1200 travailleurs d'Hydro-Québec ont travaillé pour rétablir le courant. Photo : Hydro-Québec

La société d'État avise que des pannes ont entrainé des reports de travaux au calendrier, ce qui devrait, malheureusement, en provoquer d'autres dans les prochaines semaines.

Des dégâts considérables

Au total, la tempête a forcé le remplacement de 500 poteaux, 530 transformateurs et 64 kilomètres de fils électriques dans la province.

Les équipes ont fait face à de nombreux défis, dont la vaste étendue du territoire frappé par la tempête, la durée prolongée de celle-ci et l’accès difficile à certaines zones qui requérait parfois l’utilisation de motoneiges ou de raquettes .

Des poteaux électriques se sont effondrés sous la force des vents et le poids de la neige à Hebertville-Station. Photo : Radio-Canada / ROBY ST-GELAIS

Il s’agit du deuxième événement météorologique extrême à avoir frappé le Québec en 2022, après le derecho du 21 mai dernier. Bien que ces milliers de pannes soient imputables à des conditions météorologiques hors du commun, nous poursuivrons nos efforts dans l’avenir afin de maîtriser la végétation près des fils électriques et d’augmenter la robustesse de nos infrastructures. La clientèle est au cœur de nos priorités , précise Éric Filion, vice-président directeur, chef de l’exploitation et de l’expérience client, Hydro-Québec.

Plus de détails à venir