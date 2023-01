Un nouvel événement hivernal festif au centre-ville de Gatineau

10 soirées de programmation avec musique, illuminations du site, et patinage libre sur la patinoire du ruisseau de la Brasserie, animeront le secteur. Des aires de feux de camp et des installations interactives seront aménagées pour les participants. Cet événement est le fruit d’une collaboration entre Vision Centre-Ville, la ville de Gatineau, Tourisme Outaouais et Bal de Neige.

Cet hiver, dès la tombée du jour, j'invite toutes les Gatinoises et les Gatinois à se rendre au centre-ville et à enfiler leurs patins pour participer à Aurora, expérience hivernale festive , souligne la mairesse de la Ville de Gatineau France Bélisle, par voie de communiqué. Venez vous dégourdir les jambes et découvrir le ruisseau de la Brasserie sous une ambiance animée! ajoute-t-elle.

Des soirées musicales ainsi qu'un bar à café et à beignes seront présents sur le site les week-ends. Photo : Ville de Gatineau

La musique à l’honneur

Des soirées musicales thématiques avec des artistes de la région ainsi qu'un bar à café et à beignes seront également à retrouver sur le site les week-ends. Une programmation a d’ailleurs été pensée dans ce sens pour combler les férus de festivités.

Horaire des soirées musicales thématiques Vendredi 3 février : soirée « house »

» Samedi 4 février : soirée « throwback »

» Vendredi 10 février : soirée disco

Samedi 11 février : soirée « top 40 »

Au micro de l’émission Les matins d’ici, la directrice générale par intérim de Vision centre-ville, Anne-Marie Trudel a rappelé que le centre-ville est celui de tous les citoyens. Elle invite par ailleurs les touristes à se joindre aux Gatinois pour les soirées avec DJ sur glace.

« Il faut qu’on s’approprie notre centre-ville, c’est la manière de faire évoluer et changer les choses positivement. » — Une citation de Anne-Marie Trudel, directrice générale par intérim de Vision centre-ville Gatineau

Lumière, musique et surprise

L’installation lumineuse POP! sera déployée sur le site pour célébrer la musique et la culture populaire. Cette production signée Gentilhomme est le fruit d’un partenariat avec le Quartier des Spectacles et Jack World.

L’installation lumineuse POP! signé par Gentihomme. Photo : Ville de Gatineau

Nous espérons que POP! agisse comme un catalyseur d'énergie collective, qui incite à l'échange et à la collaboration entre les gens. Un peu à la manière d'une grande fête où petits et grands sont rassemblés pour chanter, danser, rigoler , soutiennent les directeurs de création de Gentilhomme, Thibaut Duverneix et Mathieu Léger dans le communiqué de presse du dévoilement de l'événement.

Cette nouvelle expérience hivernale vient s'ajouter à la liste d’activités programmées à l’effet de multiplier le plaisir de l'hiver comme le Bal de neige, qui se déroulera du 3 au 20 février.