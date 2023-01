Investissement fédéral de 350 millions $ pour 350 autobus électriques à Ottawa

Les tests menés sur les quatre autobus électriques qui circulent à Ottawa depuis février 2022 semblent avoir été concluants. La Ville d’Ottawa et le gouvernement fédéral ont annoncé jeudi matin le financement de 350 autobus entièrement électrifiés, qui devraient être déployés à travers la ville dans les quatre prochaines années.

Le plan original de la Ville, annoncé en juin 2021, prévoyait l’implantation de 450 autobus d’ici 2027, mais c’est pour se conformer aux exigences des programmes fédéraux que le nombre de véhicules a été revu à la baisse. C’est un bon début , a lancé la présidente du Conseil du Trésor et députée fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier.

Les autobus électriques sont la meilleure façon de se diriger vers un avenir propre et durable , s’est pour sa part félicité le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe. La Ville d’Ottawa doit mener par l’exemple en matière de changements climatiques et d’environnement. Nos citoyens veulent du leadership et des résultats.

Cette vaste acquisition de véhicules sera faite au coût de 350 millions $. La Banque de l'infrastructure du Canada, de même que le Fonds pour le transport en commun à zéro émission d’Infrastructure Canada sont de la partie. C’est un exemple parfait de comment on doit le faire partout. [...] Ça démontre qu’on est en avant à Ottawa avec cette technologie des autobus électriques , s’est félicitée Mme Fortier.

Le projet s'inscrit dans la Stratégie d'évolution énergétique de la Ville d'Ottawa, qui vise à réduire de 100 % les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités municipales d'ici 2040.

Les autobus fonctionnent bien , selon Mark Sutcliffe

Les récents problèmes du train léger d’Ottawa ont forcé Mark Sutcliffe à répondre aux questions liées à la fiabilité des autobus électriques. Les autobus ont bien fonctionné jusqu’à maintenant. Il est important de comprendre que chaque bus d’OC Transpo va parfois avoir des problèmes. C’est la bonne décision de transitionner à l’électrique , soutient M. Sutcliffe, ajoutant qu’il s’agit d’une bonne technologie .

Les tests menés au cours de la dernière année ont été faits dans les conditions propres à la Ville d’Ottawa. Les bus ont très bien fonctionné , ajoute David Villeneuve, le gestionnaire du programme d’électrification d’OC Transpo.

Selon la Ville d'Ottawa et le gouvernement fédéral, un autobus électrique permet, à lui seul, d'économiser quelque 35 000 litres de carburant par année, soit la consommation d'un autobus diesel traditionnel.