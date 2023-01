Wikipédia change l’esthétique de son site pour la première fois en 10 ans

Si vous avez navigué sur le site de Wikipédia depuis mercredi, vous avez peut-être (ou pas) remarqué un changement à l’apparence du site. L’encyclopédie libre a apporté quelques modifications afin de rendre son interface « plus accueillante et conviviale ».

Pas de panique : Wikipédia conserve toutes les fonctionnalités appréciées depuis plus de 20 ans par les internautes. Elles ont simplement été mises au goût du jour, afin de rendre le site plus facile à utiliser et plus accueillant pour les lecteurs et les contributeurs , explique la fondation Wikimédia, qui gère l’encyclopédie en ligne, dans un billet de blogue.

Des changements d’emplacements

Vous l’avez peut-être remarqué depuis plusieurs mois sur le site francophone de Wikipédia : les différentes langues dans lesquelles a été rédigé un article ne se retrouvent plus en un seul coup d'œil dans la bande de gauche du site. Il faut dorénavant cliquer sur un menu cliquable, situé en haut à droite de la page.

C’est la boîte Sommaire , contenant les différentes sections d’un article, qui prend la place des langues.

« [Le sommaire] reste visible lorsque vous faites défiler la page, ce qui facilite la navigation vers les différentes sections. » — Une citation de Extrait d’un billet de blogue de Wikimédia

Les innombrables URL vers d’autres sections de Wikipédia, qui se trouvaient en haut des langues à gauche, ont pour leur part été rapatriées dans un menu en sandwich dans le coin gauche du site, affichable seulement quand on clique dessus.

Un site plus efficace

Les textes sur Wikipédia auront désormais une largeur maximale. L’encyclopédie en ligne justifie ce changement par des recherches qui ont montré qu’en limitant la largeur des textes longs, on obtient une expérience de lecture plus confortable et une meilleure assimilation du contenu lui-même .

L’une des nouveautés les plus notables est la barre de recherche du site, qui a subi une cure de rajeunissement. En y insérant des lettres, des mots ou un groupe de mots, le moteur de recherche interne affiche des suggestions accompagnées d’une image et d’une description, ce qui permet de trouver plus facilement l’article souhaité.

L'en-tête de mise à jour, qui était fixé au haut des articles, est maintenant ancré dans le défilement de la page, une fonctionnalité qui devrait plaire aux internautes qui collaborent à l’encyclopédie libre.

Une démarche détaillée

Wikimédia, qui compte un vaste bassin d’adeptes – le site est consulté près de 16 milliards de fois par mois – n’a pas fait ces changements sur un coup de tête. Pour chacun d’entre eux, l’organisme a publié une page  (Nouvelle fenêtre) qui décrit le contexte, les objectifs, des cas de figure, les contraintes et les tests qui ont été effectués afin de mener à la solution choisie.

Si ces changements ne vous conviennent pas, ou, au contraire, vous voulez manifester votre satisfaction, sachez que la fondation a mis à disposition une boîte de commentaires afin de recueillir les impressions des internautes sur sa nouvelle interface.