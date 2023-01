Le manque de traitement contre les dépendances déploré dans les régions rurales

Brooke Jasper affirme qu'au plus fort de ses problèmes de toxicomanie, elle consommait des opioïdes presque toutes les heures de la journée. Selon elle, c’est ce qui a contribué à la perte de la garde de ses enfants et l'a entraînée dans l’itinérance.

Brooke Jasper estime avoir reçu entre 50 à 100 traitements de naloxone, un produit qui permet de contrer les effets de surdoses d'opioïde. Elle ajoute aussi qu’une fois, 21 doses de naloxone lui ont été administrées pour pouvoir contrer les effets d’une drogue qui contenait du carfentanil, une substance plus dangereuse que le fentanyl.

La jeune femme de 31 ans affirme qu’elle a tenté de se faire soigner, mais qu’il n’y avait pas de centre de traitement à Yorkton. Elle a dû attendre un an avant de pouvoir accéder à un lit au sein du centre de traitement Saint-Joseph à Estevan. Brooke Jasper avance que son chemin vers la guérison a été possible grâce au fait que quelqu’un l’a conduit au centre de traitement.

Maintenant qu’elle est sur la voie de la guérison, elle ne peut s’empêcher de penser à ses amis qui sont encore aux prises avec la drogue à Yorkton.

« Ils n’ont nulle part où aller. Il n’y a pas de centre de traitement là-bas. » — Une citation de Brooke Jasper, originaire de Yorkton

421 décès en raison de surdoses en Saskatchewan

Colleen Larocque, une mère de famille habitant Langenburg, qui se trouve à environ 260 kilomètres au nord-est de Regina, affirme que son fils Mitchell Sveinbjornson est décédé en 2020 après avoir pris une drogue qui contenait du carfentanil et du fentanyl.

Selon elle, toutes les personnes qui avaient consommé cette drogue ce jour-là se sont endormies et son fils est le seul qui ne s’est pas réveillé.

On perd non seulement des personnes qui consomment de la drogue tous les jours, mais aussi ceux qui consomment pour la première fois. On perd nos enfants qui achètent de la drogue pour la première fois et ne savent pas quoi acheter. Il faut que nos enfants soient éduqués concernant les drogues dans les écoles , affirme-t-elle.

En 2022, la Saskatchewan a enregistré un nombre record de décès liés aux surdoses, soit 421 décès, selon le bureau du coroner.

Le coroner en chef de la province, Clive Weighill, a récemment soumis des recommandations à l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan (SHA) afin que des traitements de dépendance soient immédiatement dispensés à ceux qui souhaitent se rétablir.

CBC/Radio-Canada a tenté de joindre le gouvernement provincial pour en savoir davantage sur son plan pour contrer la crise des opioïdes, ainsi que le temps d’attente pour pouvoir accéder à des lits dans les centres de traitement, mais il n’a pas donné suite à ces demandes.

