Toponyme coup de foudre 2023 : le Lac aux Étoiles-Qui-Craquent et Les Razades en lice

Le « Lac aux Étoiles-Qui-Craquent » sur la Côte-Nord et « Les Razade » au Bas-Saint-Laurent sont en lice pour décrocher le titre de Toponyme coup de foudre du public 2023 de la Commission de toponymie du Québec.

Le Lac aux Étoiles-Qui-Craquent se trouve à environ 20 kilomètres au nord-est de Baie-Comeau. Selon la Commission de toponymie, ce nom lui a été attribué en raison d'une histoire qui l'entoure.

Si on s’étend sur le lac gelé pour observer les étoiles, on entend des craquements. On pourrait donc croire que ces bruits proviennent des étoiles alors qu'il s'agit plutôt de la glace du lac qui craque sous l’effet du froid , raconte la porte-parole de la Commission de toponymie du Québec, Chantal Bouchard.

Les douze toponymes coups de cœur : Lac aux Étoiles-Qui-Craquent, Baie-Comeau (Côte-Nord);

Lac des Frémilles, Rivière-Mistassini (Saguenay-Lac-Saint-Jean);

La Trompeuse, Rouyn-Noranda (Abitibi-Témiscamingue);

Le Clos-des-Feux-Follets, Terrebonne (Lanaudière);

Les Razades, Notre-Dame-des-Neiges (Bas-Saint-Laurent);

Parc du Temps-Qui-Passe, Eastman (Estrie);

Parc naturel des Frondaisons, Saint-Jérôme (Laurentides);

Place de la Rivière-Sans-Bruit, Québec (Capitale-Nationale);

Point de vue de l'Écrivain, Mont-Élie (Capitale-Nationale);

Promenade des Porteurs-d'Espoir, McMasterville (Montérégie);

Rue à Fleur-de-Roc, Saint-Jean-de-Matha (Lanaudière);

Rue du Bec-Sucré, Sainte-Adèle (Laurentides). Source : Commission de Toponymie du Québec

Les Razades

Au large du Bas-Saint-Laurent, il s’agit du nom de deux îles qui figurent dans le palmarès des douze noms coup de cœur.

Selon la Commission, Les Razades sont deux îles baignant dans le fleuve Saint-Laurent, au Bas-Saint-Laurent. Plus précisément, l’île connue sous le nom de "La Razade d'en Haut" se trouve sur le territoire de Notre-Dame-des-Neiges, alors que celle désignée sous le nom de "La Razade d'en Bas" est sur le territoire de Saint-Simon-de-Rimouski .

Selon Chantal Bouchard, le toponyme Razade est très ancien. Un document qui date de 1758 est conservé aux Archives nationales de France. On pense que le toponyme vient de Ras qui signifie courant violent au ras de l'eau , soutient-elle.

La population est invitée à voter pour le coup de cœur de son choix jusqu'au 2 février parmi 12 noms de lieux choisis par la Commission de toponymie. Cinq prix seront remis à la suite d'un tirage au sort parmi toutes les personnes qui auront participé au vote.

Pour la Commission, ce concours à une importance particulière. Ça permet aux gens de connaître la toponymie qui nous entoure. Souvent, il y a des histoires vraiment intéressantes derrière les noms , souligne Chantal Bouchard.

Le Toponyme coup de foudre du public sera dévoilé le 9 février prochain.