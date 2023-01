La Nouvelle-Écosse continentale attend sa première vraie bordée de neige

La Nouvelle-Écosse continentale aura finalement un hiver blanc. Environnement Canada a émis des avertissements de neige pour les comtés de Lunenburg, Queens, Shelburne et Yarmouth.

Ces régions peuvent s'attendre à des chutes de neige entre 15 et 25 centimètres, commençant tôt vendredi et se poursuivant jusque dans la soirée.

Il y a aussi la possibilité d'un mélange neige-pluie le long de certaines parties de la côte atlantique.

Environnement Canada avise les résidents de se préparer à des conditions de déplacement qui se détériorent rapidement et à des impacts importants sur la circulation dans les zones urbaines.

D'autres parties de l'ouest et du centre de la Nouvelle-Écosse connaîtront également des chutes de neige vendredi.

Des bulletins météorologiques spéciaux sont en vigueur pour les comtés d'Halifax, de Hants, de Kings, d'Annapolis et de Digby, où 10 à 15 centimètres de neige sont attendus.

Il est tombé très peu de neige depuis le début de l'hiver à l'aéroport international Stanfield d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Andrew Foote

La tempête arrive alors que la province est au milieu d'un début d'hiver assez lent, selon le météorologue de CBC Ryan Snoddon.

Ce sera la première chute de neige importante de l'hiver pour certaines parties de l'ouest de la Nouvelle-Écosse , dit-il.

Le cap -Breton a eu son lot de neige et certaines régions du nord mais Ryan Snoddon dit que le Québec et l’Atlantique connaissaient les anomalies de température les plus chaudes en Amérique du Nord depuis le début de décembre.

Seulement 6 centimètres de neige ont été enregistrés à l'aéroport d'Halifax entre le 1er octobre et le 15 janvier. La moyenne sur 30 ans à cet endroit est de plus de 90 centimètres.

Le manque de neige par endroit complique les activités hivernales.

Le centre de ski Martock à Windsor en Nouvelle-Écosse a pu ouvrir malgré le manque de neige grâce à ses outils de fabrications de neige artificielle. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Le centre de ski Martock doit fabriquer beaucoup de neige pour rester ouvert et ce ne sont pas toutes les pistes qui sont enneigées.

Mère Nature pourrait aider, d’ici jeudi soir, les températures descendront sous le point de congélation, entraînées par un air plus frais poussant vers le sud.

Le centre de la dépression devrait se déplacer au large des côtes de la Nouvelle-Écosse.

Il faut s'attendre à de la neige plus abondante dans l'ouest de la Nouvelle-Écosse continentale.

De plus petites quantités tomberont aussi dans le nord du Nouveau-Brunswick.