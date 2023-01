Les Gee-Gees imbattables en basketball féminin cette saison

C’est une très belle année jusqu’ici, d’autant plus que nous n’avons eu que trois rencontres préparatoires avant de commencer la saison , lance l’entraîneuse, fière de son équipe.

Les Gee-Gees présentent la meilleure défensive au pays. Elles n’ont accordé que 636 points, 33 de moins que l'Université de la Colombie-Britannique et 54 de moins que Queen’s qui ont toutefois joué un match de moins.

L’expérience fait la différence, je crois, avec nos joueuses de 5e année. On a gardé la philosophie du programme depuis le départ d'Andy Sparks. La défensive vient en premier , ajoute Joly, qui est devenue, en 2021, la première femme en 17 ans à prendre les rênes du programme.

Joly a dirigé plusieurs des membres de la formation comme entraîneuse-adjointe depuis trois ans. Photo : Gracieuseét des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

On veut s’assurer que notre défensive soit à point. Nous travaillons beaucoup dessus, mais on doit aussi tirer à l'offensive. On essaie d’avoir les entraînements les plus intenses possibles pour que chaque coéquipière soit prête pour les matchs , explique Brigitte Lefebvre-Okankwu.

Les Gee-Gees misent sur le concept d’équipe alors qu’elles distribuent bien les minutes entre les plus jeunes joueuses et les vétéranes cette saison.

Brigitte Lefebvre-Okankwu pendant un match des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Greg Kolz / Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Je pense que le travail d’équipe fait la différence, ça se voit. On est beaucoup plus soudées que l’an dernier. C’est déterminant cette année , dit la joueuse Wendy Mbouquet, convaincue.

« Notre approche, c’est clock-in clock-out. Quand tu rentres sur le terrain, tu fais ta part et ton travail. Quand c’est le tour d’une autre, elle fait aussi sa part. » — Une citation de Wendy Mbouquet, ailière

Les joueuses affirment que l’approche de la formation fait aussi la différence cette année. Elles refusent de regarder trop loin et de se laisser distraire.

On se concentre vraiment sur une équipe à la fois. Il ne faut pas regarder trop loin en avant. On respecte chaque adversaire pour donner notre meilleur match chaque fois , croit Lefebvre-Okankwu.

Une fiche représentative de la formation?

Alors que l’équipe se prépare à affronter l’Université de Toronto et l'Université métropolitaine de Toronto, on peut se demander si la fiche parfaite d’Ottawa est représentative.

Hormis McMaster, et Guelph, les Gee-Gees n’ont toujours pas fait face aux grandes équipes de la ligue ontarienne, dont les puissances de Queen’s et Carleton.

Je pense que c'est vraiment représentatif , réagit la pilote des Gee-Gees avec confiance.

En fait, je suis vraiment confiante qu’on a une des meilleures formations au pays. Queen’s va être difficile, Carleton va être difficile. On a encore plusieurs matchs difficiles devant nous. Mais on a confiance et c’est important de terminer première de notre conférence pour s'assurer un meilleur placement pour les séries , souligne Joly, qui vante la profondeur de son banc cette saison.

Pendant que l'entraîneuse Rose-Anne Joly semble songeuse, ses joueuses profitent de chaque occasion de célébrer pendant un match. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Greg Kolz / Gee-Gees de l'Université d'Ottawa

Les joueuses ne le cachent pas. L’équilibre est parfois difficile entre aborder un match à la fois et voir poindre à l’horizon de grands défis, à la fin du mois et en février, avec trois matchs de suite contre leurs rivales directes de Queen’s et Carleton.

L’équipe veut terminer première. C’est important de prendre tout le monde au sérieux, mais on veut garder notre fiche parfaite. On sait qu’on est à un point de la saison où tout le monde nous voit comme la principale menace , souligne Mbouquet.

On s’en est parlé quelques fois durant la saison. Gagner notre division, ça veut dire moins de voyages et un avantage de jouer à la maison devant notre monde, c’est toujours mieux , enchaîne Lefebvre-Okankwu.

On n'a pas atteint notre plein potentiel. Surtout du côté offensif, il reste encore vraiment beaucoup de lecture à faire. Le peak viendra pour les séries , termine l’entraîneuse avec grande confiance.

Les Gee-Gees feront face à Queen’s et Carleton les 29 janvier de même que les 3 et 5 février.