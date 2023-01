Le cardinal Marc Ouellet visé par une deuxième plainte et blanchi par le Vatican

Ces révélations sont contenues dans un article de la revue catholique Golias Hebdo, en France, qui publie du même coup une lettre émanant du diocèse de Québec confirmant cette information, et dont Radio-Canada a obtenu copie.

Les nouvelles allégations proviennent d’une femme qui se présente sous le pseudonyme de Marie. Elles ont été transmises directement au Vatican et ont fait l’objet d’une enquête préliminaire à l’issue de laquelle le pape François n’a pas retenu d’accusations.

La lettre adressée à la plaignante en juin 2021 est signée par l’archevêque de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, et l’informe de la décision qui vient d’être rendue. Elle ne contient aucun détail sur les gestes qui sont reprochés et qui remonteraient à 2008 et 2009.

Les allégations d’inconduite sexuelle que vous avez portées à ma connaissance il y a quelques mois, visant Son Éminence le cardinal Marc Ouellet, ont été directement transmises par mes soins au pape François, supérieur immédiat du cardinal , écrit l’archevêque.

Le pape aurait écarté tout reproche, ne trouvant aucune raison de prendre ultérieurement en considération l’incrimination aux dépens du cardinal Ouellet , peut-on lire dans cette lettre.

L’enquête préliminaire aurait été menée suivant les nouvelles procédures promulguées par le pape François en 2019 pour lutter contre les abus sexuels et garantir que les évêques et les supérieurs religieux visés par des allégations d’inconduite soient tenus responsables de leurs actes.

La lettre est muette toutefois sur l’identité de la personne à qui cette enquête a été confiée, mais elle spécifie qu’elle a été réalisée sans participation directe ou indirecte de l’archidiocèse de Québec . Mgr Lacroix précise que des témoignages ont été recueillis, tant à Québec qu’à Rome , bien que les démarches se soient faites à distance en raison des circonstances imposées par la pandémie.

Selon la porte-parole du diocèse de Québec, Valérie Roberge-Dion, la plainte a été acheminée au pape aussitôt qu’elle a été signalée à Mgr Lacroix et que l’enquête a été entièrement dirigée par l’autorité suprême .

Une enquête qui soulève des questions

L’article de la revue Golias Hebdo révèle que c’est le père Jacques Servais qui a mené l’enquête préliminaire, sans toutefois rencontrer la plaignante, une information que Radio-Canada a également pu confirmer.

Le père Servais et le cardinal Ouellet se connaissent. Ils ont tous deux œuvré auprès de la Casa Balthazar à Rome, un organisme consacré à l’étude et à l’enseignement de la pensée de deux théologiens dont ils sont les disciples. Ils ont collaboré à la publication d’un ouvrage sur le sujet.

C’est aussi le père Jacques Servais qui a mené l’enquête préliminaire sur les allégations d’inconduite portées presque au même moment par l’agente de pastorale Paméla Groleau  (Nouvelle fenêtre) , et rendues publiques récemment dans le cadre d’une action collective visant le diocèse de Québec. Là encore, le père Servais a conclu qu’aucune preuve suffisante ne justifiait de retenir les allégations. Le cardinal Ouellet a fermement nié les gestes qui lui sont reprochés et a répliqué par une poursuite en diffamation.

Les deux cas sont totalement distincts.

Les règles émises par le pape François exigent que l’enquêteur soit tenu d’agir avec impartialité et sans conflits d'intérêts . Or, il y a à Rome d’autres personnes qui auraient pu mener cette enquête de manière totalement indépendante, a expliqué le théologien Jean-Guy Nadeau dans une entrevue qu’il accordait à Enquête l’été dernier, au moment où les premières allégations ont fait surface dans des documents de cour.

De plus, l’enquêteur doit rendre une décision dans les 90 jours suivant la réception de la plainte. Dans ce dernier cas, Marie a dû attendre neuf mois avant de recevoir une réponse.

Ancien archevêque de Québec et aujourd’hui proche conseiller du pape, le cardinal Ouellet est préfet du Dicastère pour les évêques depuis 2010, l’une des fonctions les plus importantes du gouvernement du Vatican.

Au moment de publier cet article, il n'avait pas répondu à notre demande de commentaires.

Le diocèse de Québec tient à rappeler l’existence de sa ligne téléphonique ainsi que son adresse courriel pour signaler toute situation d’abus : 581-316-2010 ou assistance@ecdq.org.

Avec la collaboration de Sonia Desmarais.