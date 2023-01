Doug Ford invite les infirmières du Québec à pratiquer en Ontario

M. Ford a mentionné les travailleurs de la santé du Québec dans son appel, vantant la qualité de vie en Ontario.

Tout comme les autres provinces, l'Ontario fait face à une pénurie de personnel dans les hôpitaux, notamment.

« [Les infirmières] n'auront pas à se soucier de tracasseries administratives pour travailler en Ontario. » — Une citation de Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Le gouvernement doit présenter des changements législatifs en février pour permettre aux travailleurs de la santé canadiens d’exercer immédiatement en Ontario sans devoir d’abord s’inscrire auprès de l’un des ordres de réglementation des professionnels de la santé de l’Ontario, précise la province dans un communiqué.

En plus des infirmières, l'Ontario cherche à recruter plus d'ambulanciers paramédicaux et d'inhalothérapeutes, notamment.

Le gouvernement ne leur offrira pas de bonus ou autres incitatifs pour pratiquer en Ontario.

Les syndicats et les partis d'opposition ont décrié au cours des dernières années le quasi-gel salarial imposé par les progressistes-conservateurs, affirmant qu'il contribuait à un exode de personnel.

Pas de cible

Le gouvernement ne se fixe pas d'objectif de recrutement de travailleurs des autres provinces, mais M. Ford dit que l'Ontario a besoin « du plus grand nombre » d'infirmières possible.

Un travailleur de la santé hautement qualifié de la Colombie-Britannique ou de la Nouvelle-Écosse ne devrait pas avoir à interrompre sa carrière ou à faire face à des obstacles pour exercer ici en Ontario , affirme la ministre ontarienne de la Santé, Sylvia Jones, dans un communiqué.

Elle ajoute que l'assouplissement des règles concernant le droit de pratique (plein droit) donnera plus de flexibilité aux hôpitaux pour combler des postes vacants ou embaucher plus de travailleurs en cas d'une plus grande affluence ponctuelle de patients, comme durant la pandémie de COVID-19.

L'Ontario a déjà facilité l'embauche d'infirmières formées à l'étranger pour aider à faire face au manque de personnel actuel.