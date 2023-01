Près de 10 ans après l'explosion survenue au centre-ville de Lac-Mégantic, une bande-annonce commence à circuler à la télévision et sur Internet, et son contenu laisse présager des scènes dures, poignantes et déchirantes. Mégantic, la série portant sur la tragédie de juillet 2013 , sera sur Club illico dès le 9 février. « Est-ce que certaines personnes au visionnement de la bande-annonce réagissent plus fortement que d'autres? Oui, tout à fait, admet la médecin Mélissa Généreux. Mais j'ai aussi envie de dire que des personnes ont aussi des réactions assez positives, qui disent : "Enfin, je me reconnais là-dedans". »

La médecin-conseil, qui était à la tête de la santé publique lorsque la tragédie est survenue, ne croit pas que cette série n'aurait pas du voir le jour, ou qu'elle arrive trop tôt, même si ce sera toujours trop tôt pour certaines personnes . C'était quelque chose d'inévitable et notre rôle n'est pas de juger si c'est bien ou non de faire la télésérie, mais d'être conscient que c'est attendu que ce type de documentaire survienne. Nous, notre rôle est d'accompagner la communauté pour mieux y faire face.

La médecin-conseil explique que cette série n'est d'ailleurs pas une surprise pour la communauté de Lac-Mégantic, et que plusieurs stratégies ont été mises en place pour l'accompagner afin que tout se passe le mieux possible. Cela fait plusieurs mois qu'on est en collaboration, qu'on fait le lien entre la communauté et la production. C'était connu et anticipé , explique-t-elle.

Dre Mélissa Généreux Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Elle confirme qu'une équipe de proximité, avec le CIUSSS en appui, est aussi à pied d'oeuvre pour soutenir la communauté en vue de la diffusion. On a des stratégies universelles pour cibler l'ensemble de la population à Lac-Mégantic, et des stratégies plus ciblées pour les personnes à plus haut risque, ou celles qui vont avoir des réactions plus fortes au visionnement , explique-t-elle.

« C'est d'outiller l'ensemble des intervenants de la communauté. Que le milieu scolaire, les intervenants sociaux au niveau du CIUSSS et même les policiers soient au courant des différentes réactions potentielles et les manières de bien accompagner les personnes qui vivent des réactions. » — Une citation de Mélissa Généreux, médecin-conseil

Les équipes de proximité connaissent les personnes plus à risque d'avoir des réactions négatives. Pour celles qui souhaiteraient tout de même regarder la série, la Dre Généreux explique qu'elles seront accompagnées afin que l'expérience soit plus positive que négative puisque cela peut causer des émotions de panique, de détresse. Il faut qu'elles aient la place d'accueillir ces émotions-là et de trouver des stratégies pour que cela ne les empêche pas de fonctionner.

Elle souligne toutefois que plusieurs d'entre elles, encore trop éprouvées, vont tout simplement éviter de regarder la série pour éviter de revivre des émotions trop difficiles. Pour quelqu'un qui vit avec un trouble de stress post-traumatique, ça peut réactiver un certain niveau de trauma. Les personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique plus prononcé, elles pourraient réagir plus fortement et c'est pour ça qu'elles vont habituellement éviter de s'exposer à ces images-là.

« Pour les images de catastrophe, il n'y a pas de lignes directrices qui disent de ne pas diffuser ces images-là. C'est sûr qu'on va inviter les médias à ne pas seulement mettre l'accent uniquement sur les émotions fortes, mais aussi sur le vécu plus personnel des gens directement impliqués et sur le processus de rétablissement. » — Une citation de Mélissa Généreux

La docteure croit aussi que cela peut véhiculer un message d'espoir en voyant la résilience vécue par la communauté et comment elle a réussi à se relever d'une telle catastrophe.

L'équipe sera néanmoins fin prête à recueillir tous ceux qui auront besoin d'aide lors de la diffusion de la télésérie, mais aussi pour accueillir les réactions positives. On va aussi leur remettre un petit document avec des conseils généraux. Tout est bien attaché! confirme-t-elle.