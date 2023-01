Plus de diagnostics de TDAH chez les « bébés de classe »

Les élèves les plus jeunes des classes du primaire québécoises obtiennent plus souvent un diagnostic de TDAH que leurs camarades plus vieux.

C'est ce que révèle une étude de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) qui s'est intéressée à près de 800 000 enfants du Québec nés en juillet, août ou septembre.

Près de 21 % de ces bébés de classe ont reçu un diagnostic de TDAH, contre 15 % pour les élèves plus âgés, ont démontré les auteurs de l'étude.

Ils en arrivent à la conclusion qu'il existe une forte probabilité de surdiagnostic de troubles de l'attention chez ces élèves plus jeunes.

Selon la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en enfance, médecine et société de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Marie Christine-Brault, les enfants les plus jeunes peuvent être plus turbulents que les plus vieux en raison, tout simplement, d'un manque de maturité.

Les plus jeunes de classe, c’est sûr qu’ils ont des comportements souvent plus immatures, donc ils peuvent être appelés à déranger davantage. Des fois, ils ne sont pas toujours rendus au même niveau que les autres pour être capables de faire des tâches cognitives complètes avec les matières scolaires , a mis en relief Marie-Christine Breault.

L’étude des chercheurs de l’ UQAM est la première réalisée au Québec sur ce sujet, mais des scientifiques de partout dans le monde se sont penchés sur le phénomène des diagnostics de TDAH chez les bébés de classe dans le cadre de diverses études.

C’est un phénomène qui est documenté partout dans le monde depuis plusieurs années , a fait valoir Marie-Christine Breault.

Au Canada, le Québec remporte la palme au chapitre du nombre de prescriptions en lien avec le TDAH chez les enfants.

Avec Frédéric Tremblay