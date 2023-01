Rapt d’Elnaz Hajtamiri : comparution de Mohamad Lilo avec son nouvel avocat

Mohamad Lilo, qui est accusé relativement à l'enlèvement d'une femme il y a un an en Ontario, a brièvement comparu jeudi matin devant le palais de justice de Barrie en présence de son nouvel avocat.

Mohamad Lilo a comparu par visioconférence à partir de la prison provinciale de Penetanguishene près de Barrie.

Son avocat David O'Connor a affirmé à la cour qu'il envisage toujours d'interjeter appel de la décision d'un juge de paix qui a refusé de libérer son client moyennant une caution en août 2022.

Mohamad Lilo est accusé de tentative d'enlèvement pour le rapt présumé d'Elnaz Hajtamiri en janvier 2022 et de tentative de meurtre au sujet d'une attaque présumée contre la même femme, lorsqu'elle a été frappée avec une poêle à frire dans un stationnement souterrain de Richmond Hill en décembre 2021.

Un juge de paix de la Cour de justice de l'Ontario avait décidé l'été dernier de maintenir le Québécois en détention préventive en attendant son procès.

L'audience était frappée d'un interdit de publication, si bien que les médias ne peuvent en révéler le contenu pour le moment.

Elnaz Hajtamiri n'a pas été revue depuis le 12 janvier 2022 lorsque des individus cagoulés l'ont enlevée d'un domicile de Wasaga Beach. Photo : (Submitted by the Hajtamiri family)

Au premier anniversaire de la disparition de Mme Hajtamiri, la police a offert une récompense de 100 000 $ pour toute information qui permettrait de la retrouver.

Mohamad Lilo avait été arrêté le 12 juillet 2022 près de Montréal dans des circonstances qui ne peuvent être divulguées non plus à cause de l'ordonnance de non-publication.

Dans un courriel qu'il a envoyé lundi à Radio-Canada, David O'Connor écrit qu'il croit en l'innocence de son client dans cette affaire.

Je ne le défendrais pas si ce n'était pas le cas , précise-t-il.

Mohamad Lilo a été arrêté le 12 juillet 2022 sur la Rive-Sud de Montréal. Photo : Radio-Canada / Mathieu Wagner

Il confirme qu'il envisage de demander une révision judiciaire devant la Cour supérieure de l'Ontario pour contester la décision du juge de paix de garder M. Lilo en détention.

Me O'Connor a demandé que les transcriptions de l'audience sur le cautionnement soient traduites en anglais [M. Lilo a eu le droit d'être entendu et défendu en français depuis son transfert du Québec vers l'Ontario, NDLR ].

L'avocat reconnaît qu'il ne maîtrise pas le français suffisamment pour prendre le relais de son confrère Philippe Grenier, qui défendait auparavant son client.

Mohamad Lilo devra retourner devant le tribunal de Barrie, au nord de Toronto, le 26 janvier.