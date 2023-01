Baseball Nouveau-Brunswick propose un programme spécialement pour les filles

Ces sessions sont là pour initier les filles au baseball dans un environnement amusant et sécuritaire, car le sport est plutôt masculin. On espère encourager les filles à voir le baseball pas seulement comme un sport masculin. Le nombre de filles qui jouent au baseball augmente chaque année. À Baseball NB, nous sommes contents de cette situation, mais nous pensons qu’on peut en faire plus , affirme Meghan Béland, coordonnatrice des programmes à Baseball Nouveau-Brunswick.

Présentement, la plupart des filles qui jouent au baseball dans la province le font au sein d’équipes mixtes.

Mis à part les équipes provinciales chez les moins de 14 ans et les moins de 16 ans, il y a très peu d'opportunités pour que les filles puissent jouer ensemble, surtout en raison du nombre de joueuses.

Une première session d'initiation au baseball chez les jeunes filles a eu lieu au SportsDome de Moncton à la mi-janvier. Photo : gracieuseté de Meghan Béland

Nous avons remarqué qu’il y a plus d’équipes mixtes que d'équipes féminines dans la province. Quelques associations comme celle de Moncton, Riverview et Salisbury ont réussi à établir des équipes composées seulement de filles. Les joueuses qui évoluent sur les équipes compétitives provinciales, elles, choisissent de continuer à jouer avec les garçons , concède Meghan Béland.

Pour faire découvrir le baseball, Meghan Béland affirme que passer par le système scolaire, comme pour le hockey, est possible, mais que ce n'est pas la meilleure option.

Plusieurs sports utilisent déjà les écoles pour promouvoir leur sport. Ce serait un défi pour nous. Bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, l’école de Salisbury a vu son équipe féminine de basketball prendre la décision de former une équipe de baseball une fois leur saison de basketball terminée. Pour les filles, avoir des amies pour pratiquer son sport, c’est important. Peu importe le sport pratiqué , avoue-t-elle.

Les prochaines sessions d’initiation au baseball pour les filles auront lieu à Miramichi, Saint-Jean et Fredericton.