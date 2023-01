Projets éoliens : une annonce imminente d’Hydro-Québec

Hydro-Québec s'apprête à annoncer les gagnants des appels d'offres de 300 MW d'énergie éolienne et de 480 MW d'énergie renouvelable lancés en 2021. Cela pourrait représenter des millions de dollars en retombés et redevances pour les municipalités du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

L'Alliance de l'Est, un regroupement de toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ainsi que de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, est partenaire à 50 % de plus de la moitié des projets déposés dans le cadre de l'appel d'offres éolien.

Si l'on ajoute le projet en collaboration avec les Premières Nations de la Gaspésie et celui de la seconde phase du parc éolien de Saint-Damase, dans lequel la municipalité est impliquée, ce sont près de 2000 MW d'énergie éolienne que la région se dit prête à produire.

Au fil d'arrivée, Hydro-Québec n'en retiendra que 300 MW. N'empêche, si les projets choisis sont ceux pour lesquels l'Alliance de l'Est est partenaire, il est question de revenus de plusieurs millions de dollars que les MRC pourront se partager pendant 25 ans.

Les travaux au parc éolien Nicolas-Riou en service depuis quelques années au Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Le président de l'Alliance, Michel Lagacé, refuse de fournir un montant précis. Mais en guise de comparaison, les revenus des parcs éoliens Ronceveau et Nicolas-Riou qui produisent ensemble 300 MW rapportent plus de 13 millions de dollars par année aux MRC de la région. On peut donc s'attendre qu'une somme semblable viendrait s'ajouter pour les MRC .

Faut quand même être conscient qu'on en les gagnera pas tous , nuance Michel Lagacé.

En ce qui concerne l'autre appel d'offres, soit 480 MW en énergies renouvelables, 8 des 13 projets déposés ont un lien avec la région.

Certains qui ont été déposés conjointement par des entreprises privées et l'Alliance de l'Est figurent d'ailleurs dans les deux appels d'offres ce qui améliore les chances qu'ils soient retenus.

Dans le cas du projet éolien Madawaska, Hydro-Québec est même partenaire avec l'Alliance et EDF pour la version du projet déposé dans le cadre du 480 MW.

Une première centrale solaire au Québec?

Parmi les projets d'énergies renouvelables, celui de STACE, une entreprise québécoise qi veut exploiter le premier parc solaire du Québec, à Matane. STACE compte fabriquer les équipements dans l'ancienne usine d'Enercon.

L’entreprise Saint-Augustin Canada Électric (STACE) a acheté l’ancienne usine Enercon de Matane. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

Ce parc de panneaux solaires offrirait une puissance de 32,4 MW, ce qui permettrait de répondre à 28 % des besoins en énergie de la ville de Matane.

L’entreprise STACE est convaincue que le projet saurait répondre adéquatement aux besoins d’Hydro-Québec, notamment grâce à ses coûts qu’elle juge compétitifs et aux retombées économiques que le parc générerait dans la province.

Deux projets de minicentrales ont aussi été déposés à Hydro-Québec, dont un en Gaspésie.

Hydro Canomore espère faire renaître l'ancienne centrale Lebreux de Saint-Elzéar-de-Bonaventure, dans la Baie-des-Chaleurs. Puisque l'infrastructure existe déjà, la centrale Lebreux pourrait être en marche bien avant 2026, la date butoir contenue dans l’appel d'offres.

Le barrage François-Jean. Photo : Radio-Canada

Au Lac-Saint-Jean, une entreprise de Québec songe aussi à remettre en production une telle centrale sur la Belle-Rivière.

Dans les deux cas, l'apport énergétique serait somme toute modeste, soit un MW.

Une annonce qui tarde

Les gagnants des deux appels d'offres devront livrer l'énergie avant le 1er décembre 2026.

Ce qui fait dire au président de l'Alliance de l'Est que le temps presse et qu'Hydro-Québec doit faire connaître sa décision le plus tôt possible.

Les semaines sont comptées si on veut avoir la capacité de respecter nos échéanciers , indique Michel Lagacé.

Il rappelle que les projets choisis devaient initialement être annoncés à la fin de l'année 2022.

Et si les projets retenus nécessitent la tenue d'audiences du BAPE , des délais de plusieurs mois s'ajouteront avant de pouvoir commencer les travaux, rappelle Michel Lagacé.

Le résultat des soumissions retenues sera annoncé en ce début d’année , nous a confirmé un porte-parole d'Hydro-Québec par courriel, sans autre apporter d'autre précision.

La facture pour construire une telle infrastructure sur 200 kilomètres est cependant salée. On parle de 500 millions de dollars au moins. Photo : Radio-Canada / Alex Lévesque

Autre appel d'offres en vue

Par ailleurs, un nouvel appel d'offres, beaucoup plus important que le précédent devrait être annoncé sous peu par Hydro-Québec.

Un premier bloc de 1000 mégawatts sera réservé exclusivement à la filière éolienne et un deuxième bloc de 1300 mégawatts sera consacré aux énergies renouvelables.

À moins qu'aucun projet ne soit retenu au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, ce qui serait surprenant, il faudra construire de nouvelles lignes de transport, le réseau de distribution d'Hydro-Québec est saturé entre Rivière-du-Loup et Lévis.

Projets déposés dans le cadre de l'appel d'offres de 300 MW d'énergie éolienne Saint-Damase II (Algonguin Power et municipalité de Saint-Damase) : 122 MW

Belle-Rivière–Lac-Saint-Jean (Algonguin Power et Val Éo) : 100 MW

Madawaska–Dégelis et Saint-Jean-de-la-Lande ( EDF et Alliance de l'Est) : 300 MW

Forêt Domaniale–MRC de de Montmagny (EDF et Alliance de l'Est) : 210 MW

Haute-Chaudière (EDF et MRC du Granit) : 120 MW

Matapédia–MRC de La Matapédia (Invernegy et Alliance de l'Est) : 297 MW

Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin (Invernergy et Alliance de l'Est) : 297 MW

Parc éolien Mesgi'g Ugju's'n-2 (Innergex et Premières Nations de la Gaspésie) : 120 MW

Saint-Paul-de-Montmigny (Kruger et Alliance de l'Est) : 204 MW

Vauban–Témiscouata-Rivière-du-Loup (Énergie Renouvelable Canada et Alliance de l'Est) : 300 MW

Fer Phase–1 (Tugliq et Ville de Fermont) : 50 MW Source : Hydro-Québec