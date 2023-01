Paul D’Astous devient chef de cabinet par intérim de Blaine Higgs

Paul D’Astous remplace ainsi Louis Léger qui a remis sa démission au premier ministre du Nouveau-Brunswick dimanche.

Paul D’Astous est un vieux routier de la politique provinciale, ancien directeur général du Parti progressiste-conservateur. C’est un des partisans de la première heure de Blaine Higgs.

Paul D’Astous, secrétaire principal auprès du premier ministre Blaine Higgs. Photo : Facebook/Paul D'Astous

En 2018, il participe, avec Louis Léger, à l’équipe de transition lorsque les libéraux de Brian Gallant perdent la confiance de l’Assemblée législative et devient le 9 novembre 2018 secrétaire principal du premier ministre, poste qu’il a conservé jusqu’à sa nomination au poste de chef de cabinet jeudi.

Sur le plan personnel, mon épouse a travaillé [pour Blaine Higgs] comme adjointe quand il était ministre des Finances en 2010. Alors on se côtoie depuis ces années-là, on restait dans le même arrondissement, on a créé des liens d’amitié et ils sont restés très forts, même aujourd’hui on est encore proche , indique Paul D’Astous dans une entrevue accordée mercredi à Radio-Canada.

Représentation des francophones

Paul D’Astous fait partie de la courte liste de francophones dans le cercle restreint du premier ministre unilingue anglophone. Le nouveau chef de cabinet par intérim indique que le poste devrait être pourvu de façon permanente d’ici sept à huit semaines. Il ne s’inquiète pas d’une perte d’influence des francophones au bureau du premier ministre.

Je crois qu’à la fin de la journée, on aura à l’intérieur du bureau du premier ministre une très bonne représentation de francophones et d’Acadiens du Nouveau-Brunswick qui vont participer au développement de tous les projets de loi qui touchent les francophones de très près ou de loin et il n’y a pas de question que le premier ministre est conscient de cela , dit-il.

« Il n’y a aucune indication qu’on sera moins bien représenté au bureau du premier ministre » — Une citation de Paul D'Astous

Paul D’Astous évoque plusieurs projets en chantier pour la troisième année du gouvernement Higgs.

Plusieurs projets en agroalimentaire, on va sortir la nouvelle loi sur la préservation des forêts avec un pourcentage beaucoup plus élevé. On a aussi des chantiers qui sont en train de se terminer, vous allez voir au printemps il y a encore une grande partie de la route 11 [à terminer], des constructions de foyers de soins. Et pour nous, les régions du Nouveau-Brunswick doivent être capables d’avancer que ce soit dans le sud ou dans le nord , dit Paul D’Astous.

Plus de détail à venir