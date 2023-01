Un travailleur de la santé de Somalie reconnaissant d’être en Nouvelle-Écosse

Mohamed Hussein est arrivé en mars 2022, parmi un premier groupe de réfugiés à qui on a offert du travail comme assistants en soins continus dans le cadre du programme pilote fédéral des voies de mobilité économique.

Il est l'un des 13 travailleurs qui ont déménagé à New Glasgow pour travailler dans un établissement de soins de longue durée.

« J'étais si heureux de changer ma vie et d'aider aussi! » — Une citation de Mohamed Hussein, réfugié somalien

Une récente délégation néo-écossaise au Kenya a permis de recruter 65 autres personnes vivant dans des camps de réfugiés, ou dans la capitale Nairobi, après avoir fui la violence des pays voisins.

Mohamed Hussein croit que c’est grâce à l'éducation qui l’a reçu grâce à l' ONU au camp de réfugiés de Dadaab qu’il a fini par venir au Canada. Son éducation lui a permis de recevoir une bourse pour une école de formation médicale à l'extérieur du camp, au Kenya.

Il a complété un programme de quatre ans en médecine, y compris un internat d'un an dans un hôpital, une formation qui ressemble à celle d'un adjoint au médecin.

Du personel infirmier vérifie le fonctionnement d'un ventilateur pulmonaire, le 6 avril 2020 à l'hôpital de Karen, en banlieue de Nairobi, au Kenya. Photo : Reuters / Baz Ratner

C’est ce qui lui a permis d’être identifié comme l'un des travailleurs qualifiés admissibles au programme pour déménager au Canada.

Il a sauté sur l’occasion même si ça voulait dire quitter ses parents, ses quatre frères et ses trois sœurs au camp.

C'était une opportunité pour moi , dit-il. Je viens de Somalie et de toute ma vie je n'ai pas vu la liberté. Toute ma vie je n'ai pas vu d'opportunités, toute ma vie je n'ai pas vu où je pourrais montrer mon potentiel.

Sa vie a depuis complètement changé. Parfois, il a du mal à croire qu’il peut de se rendre à Halifax quand il le veut, ou même prendre un vol pour Toronto.

Mohamed Hussein travaille déjà pour devenir infirmier auxiliaire et suit un programme en ligne de deux ans donné par le Collège Communautaire de la Nouvelle-Écosse.

Une fois qu'il aura terminé, il espère poursuivre ses études et travailler en Nouvelle-Écosse, dans le but de devenir infirmier et, éventuellement, infirmier praticien.

« J'ai cette passion depuis l'enfance d’aider les gens et même si je suis hors des camps de réfugiés, il y a encore des gens qui sont malades et qui ont besoin d'aide! » — Une citation de Mohamed Hussein, réfugié somalien

Il a quitté son emploi au foyer de soin pour se concentrer sur ses études, mais travaille maintenant comme conseiller en établissement au YMCA de New Glasgow.

Les responsables Santé Nouvelle-Écosse s’attendent à ce que certains travailleurs changent d’emploi , mais ils considèrent qu’ils sont susceptibles d'occuper d’autres postes dans le système de santé, qui souffre de pénuries de personnel à tous les niveaux.

Mohamed Hussein est heureux de voir que davantage de réfugiés arriveront bientôt.

Ce sera gagnant-gagnant pour tout le monde parce que le Canada obtiendra des immigrants qualifiés et nous aiderons les réfugiés à sortir de cette situation temporaire , dit-il.

Le soutien qu'il a reçu des gens de la communauté lui donne également confiance pour leur déménagement.

Tout le monde était si gentil avec nous. Nous faisons maintenant partie du comté de Pictou et nous disons que nous sommes maintenant des Néo-Écossais.